F1: O que deverão testar as equipas no circuito do Barém | AutoSport

O Circuito Internacional do Barém representa um desafio abrangente para as equipas de Fórmula 1 durante os testes de pré-temporada. Com longas retas, curvas de alta e baixa velocidade, o circuito é exigente em todos os aspetos do desempenho dos novos carro para 2024. Além disso, as condições variáveis da superfície da pista, incluindo os ressaltos em certas secções, são desafios adicionais.

Dado que não se espera por chuva, as equipas podem avaliar minuciosamente as capacidades dos seus carros em ótimas condições. O traçado da pista oferece um ambiente ideal para as equipas avaliarem a aerodinâmica, o desempenho da unidade motriz e o comportamento geral.

Qual deverá ser o foco da maioria das equipas? Bernadette Collins, antiga responsável de estratégia da Aston Martin, explicou à Sky como normalmente são programados os testes. “No primeiro dia e nos shakedown, os sensores do carro são muito mais eficientes – não apenas externamente, mas internamente. Haverá sensores de temperatura extra, sensores de vibração extra e todas estas coisas para verificar o carro”, disse Collins. “O carro pode ter 10 kg a mais nos testes e só no último dia é que as equipas se livram de todo esse peso. 10 kg são talvez três décimos de segundo”.

O que as equipas pretendem, ao mesmo tempo em que ensaiam vários cenários, é saber o lugar que o seu monolugar ocupar na ordem de forças do pelotão da F1. “Nos testes, é muito difícil comparar a manhã e a tarde ou entre dias, devido às diferentes condições da pista ou do vento. Quando fizemos dois conjuntos de testes em Barcelona, a melhor forma de saber qual era o lugar do nosso carro entre os outros é quando se fazia uma simulação de corrida. Davam 66 voltas em Barcelona, por isso sabíamos que tinham começado com 100 kg e terminado com zero, pelo que podíamos comparar essas voltas com as nossas”.

O facto de existirem apenas três dias de testes já foi criticado por Fernando Alonso, por exemplo. E, segundo Collins, este período poderá ser curto para as equipas realizarem simulações de corrida, “porque há todo o resto para testar, o que é mais valioso. Nos últimos tempos, é mais difícil fazer uma boa leitura do carro”. Isso poderá fazer com que se tirem conclusões, à vista desarmada e sem ter acesso a todos os dados das equipas, erradas sobre o potencial de um monolugar, avisa a antiga estrategista. “Um carro pode parecer muito estável e fácil de conduzir, mas isso é apenas porque é lento”, explicou, acrescentando que “se o carro for fácil de conduzir ou razoavelmente estável, é possível aumentar o desempenho, ao passo que se o carro tiver um problema fundamental de manobrabilidade, por vezes é difícil de corrigir”.

As últimas duas horas de cada sessão da tarde serão realizadas à noite, garantindo que as equipas experimentam condições semelhantes às da qualificação e do início da corrida do Grande Prémio do Barém, fornecendo informações mais representativas do desempenho do seu carro.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA