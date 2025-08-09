F1: O que dá a entrada da Cadillac ao campeonato?

A entrada da Cadillac na F1 é uma história de avanços e recuos, de incertezas e suspeitas. Mas a marca americana conseguiu o lugar na maior montra do desporto motorizado mundial e tem agora pela frente a árdua tarefa de se tornar competitiva.

Contexto e aprovação

A entrada da Cadillac na Fórmula 1 marca uma das transformações mais significativas no grid em quase uma década. Em março de 2025, a General Motors (GM) e a sua parceira de automobilismo TWG Motorsports obtiveram a aprovação final da Fórmula 1 e da FIA para que a Cadillac se tornasse a décima primeira equipa do desporto, com estreia prevista para o Grande Prémio da Austrália de 2026. Este marco torna a Cadillac a primeira nova construtora a ingressar no grid da F1 desde a Haas em 2016.

Inicialmente, o projeto começou como um empreendimento da Andretti Global, liderado por Michael Andretti, mas enfrentou inúmeras dificuldades de aprovação da FIA e veto da F1. Eventualmente, Andretti deixou o cargo de CEO, com a TWG Motorsports — liderada por Dan Towriss e Mark Walter — a assumir o controlo e estabelecer uma parceria emblemática com a GM. Michael Andretti continua como consultor, enquanto o seu pai Mario, campeão mundial de F1 em 1978, faz parte do conselho de administração.

Infraestrutura e formação da equipa

A Cadillac F1 está a posicionar-se como uma equipa verdadeiramente americana, com centros operacionais em Indiana, Carolina do Norte, Michigan e uma importante instalação técnica em Silverstone, no Reino Unido. Embora a base de Silverstone seja atualmente o coração da equipa, a GM planeia abrir uma grande fábrica em Fishers, perto de Indianápolis, para reforçar a sua identidade americana. Mais de 400 funcionários foram recrutados e o desenvolvimento técnico do chassis de F1 de 2026 começou já em meados de 2023.

Graeme Lowdon, conhecido pela sua gestão da antiga equipa Marussia/Manor F1, foi nomeado diretor da equipa. Russ O’Blenes lidera a divisão de motores e desempenho. A equipa já revelou a sua marca e logótipo durante um evento de lançamento de grande visibilidade no Grande Prémio de Miami de 2025.

New era. Fresh look. @TommyHilfiger x Cadillac Formula 1® Team 🔥 pic.twitter.com/GGcMh8WdFs — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 4, 2025

Parcerias técnicas e objetivos futuros

A Cadillac fechou um acordo com a Ferrari para fornecimento de unidades motrizes e caixas de velocidade para as três primeiras temporadas (2026-2028), ao mesmo tempo, em que criou a GM Performance Power Units LLC. para começar a fabricar os seus próprios motores de F1 até 2029. A intenção clara é transformar a Cadillac numa equipa de fábrica, aproveitando o poder de engenharia da GM.

Alinhamento de pilotos

Embora a equipa não tenha anunciado oficialmente a sua dupla de pilotos inaugural, relatos indicam que os veteranos da F1 Sergio Perez e Valtteri Bottas são os nomes mais falados. E se Bottas parece estar mesmo a caminho da equipa americana, o futuro de Pérez é agora menos claro, com nomes como Felipe Drugovich a entrar na equação.

Significado para a F1 e os desportos motorizados e os receios da concorrência

A entrada da Cadillac simboliza o crescente apelo e a globalização da Fórmula 1, particularmente a popularidade crescente do desporto nos EUA. Com os recursos da General Motors, a gestão estabelecida da TWG e ícones americanos do desporto motorizado envolvidos, as expectativas são altas para uma campanha bem-sucedida.

Há quem duvide da capacidade da Cadillac ter sucesso e outros mantêm algumas desconfianças quanto à entrada da nova estrutura, mas o CEO da McLaren, Zak Brown, minimizou as preocupações, apontando os benefícios a longo prazo para o desporto e as suas equipas. Embora algumas equipas temam que a gigante americana possa diluir os prémios em dinheiro ou roubar funcionários e patrocinadores, Brown acredita que os aspetos positivos superam os riscos.

Em entrevista à revista Formule 1, Brown admitiu que a Cadillac pode atrair talentos de equipas rivais, mas acolheu a concorrência, dizendo que ela força as equipas a melhorarem internamente. Ele também espera que a Cadillac traga novos patrocínios e investimentos, potencialmente aumentando a presença americana no desporto e os contratos de televisão.

“O envolvimento deles injetará dinheiro e energia novos na F1”, disse Brown. “Perdas a curto prazo, como alguns funcionários ou patrocinadores, não são uma grande preocupação — a contribuição geral deles será muito maior.”

O que dá a entrada da Cadillac?

A entrada de mais uma equipa é positivo para o desporto e para os fãs. Mais dois lugares na grelha, mais dois pilotos, mais uma estrutura que pode receber e fazer crescer talento, dentro e fora de pista. É também uma mais-valia para a F1 com um grande nome americano na grelha. A Haas é também americana, mas nunca se sentiu um verdadeiro apoio à equipa nos “States”.

Com a Cadillac, um nome que também está agora destacar-se no mundo da resistência, há já uma maior tradição nas pistas e nas estradas. As preocupações das equipas adversárias, com a diluição dos prémios e dos patrocinadores, especialmente os vindos do EUA são válidas, mas, como Brown diz, os benefícios a longo prazo parecem ser maiores. É mais um ponto de interesse para a nova era que começa em 2026.