F1: O que dá a entrada da Cadillac ao campeonato?
A entrada da Cadillac na F1 é uma história de avanços e recuos, de incertezas e suspeitas. Mas a marca americana conseguiu o lugar na maior montra do desporto motorizado mundial e tem agora pela frente a árdua tarefa de se tornar competitiva.
Contexto e aprovação
A entrada da Cadillac na Fórmula 1 marca uma das transformações mais significativas no grid em quase uma década. Em março de 2025, a General Motors (GM) e a sua parceira de automobilismo TWG Motorsports obtiveram a aprovação final da Fórmula 1 e da FIA para que a Cadillac se tornasse a décima primeira equipa do desporto, com estreia prevista para o Grande Prémio da Austrália de 2026. Este marco torna a Cadillac a primeira nova construtora a ingressar no grid da F1 desde a Haas em 2016.
Inicialmente, o projeto começou como um empreendimento da Andretti Global, liderado por Michael Andretti, mas enfrentou inúmeras dificuldades de aprovação da FIA e veto da F1. Eventualmente, Andretti deixou o cargo de CEO, com a TWG Motorsports — liderada por Dan Towriss e Mark Walter — a assumir o controlo e estabelecer uma parceria emblemática com a GM. Michael Andretti continua como consultor, enquanto o seu pai Mario, campeão mundial de F1 em 1978, faz parte do conselho de administração.
The race to 2026 begins. Join the journey.
TWG Motorsports | @Cadillac | @GM | @F1 #F1 #CadillacF1Team pic.twitter.com/TWC78yLdKf
— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) May 8, 2025
Infraestrutura e formação da equipa
A Cadillac F1 está a posicionar-se como uma equipa verdadeiramente americana, com centros operacionais em Indiana, Carolina do Norte, Michigan e uma importante instalação técnica em Silverstone, no Reino Unido. Embora a base de Silverstone seja atualmente o coração da equipa, a GM planeia abrir uma grande fábrica em Fishers, perto de Indianápolis, para reforçar a sua identidade americana. Mais de 400 funcionários foram recrutados e o desenvolvimento técnico do chassis de F1 de 2026 começou já em meados de 2023.
Graeme Lowdon, conhecido pela sua gestão da antiga equipa Marussia/Manor F1, foi nomeado diretor da equipa. Russ O’Blenes lidera a divisão de motores e desempenho. A equipa já revelou a sua marca e logótipo durante um evento de lançamento de grande visibilidade no Grande Prémio de Miami de 2025.
New era. Fresh look. @TommyHilfiger x Cadillac Formula 1® Team 🔥 pic.twitter.com/GGcMh8WdFs
— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 4, 2025
Parcerias técnicas e objetivos futuros
A Cadillac fechou um acordo com a Ferrari para fornecimento de unidades motrizes e caixas de velocidade para as três primeiras temporadas (2026-2028), ao mesmo tempo, em que criou a GM Performance Power Units LLC. para começar a fabricar os seus próprios motores de F1 até 2029. A intenção clara é transformar a Cadillac numa equipa de fábrica, aproveitando o poder de engenharia da GM.
Alinhamento de pilotos
Embora a equipa não tenha anunciado oficialmente a sua dupla de pilotos inaugural, relatos indicam que os veteranos da F1 Sergio Perez e Valtteri Bottas são os nomes mais falados. E se Bottas parece estar mesmo a caminho da equipa americana, o futuro de Pérez é agora menos claro, com nomes como Felipe Drugovich a entrar na equação.
Who’s ready for FP3?! @ValtteriBottas is! 👊 pic.twitter.com/11jJRhFW4l
— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 28, 2025
Significado para a F1 e os desportos motorizados e os receios da concorrência
A entrada da Cadillac simboliza o crescente apelo e a globalização da Fórmula 1, particularmente a popularidade crescente do desporto nos EUA. Com os recursos da General Motors, a gestão estabelecida da TWG e ícones americanos do desporto motorizado envolvidos, as expectativas são altas para uma campanha bem-sucedida.
Há quem duvide da capacidade da Cadillac ter sucesso e outros mantêm algumas desconfianças quanto à entrada da nova estrutura, mas o CEO da McLaren, Zak Brown, minimizou as preocupações, apontando os benefícios a longo prazo para o desporto e as suas equipas. Embora algumas equipas temam que a gigante americana possa diluir os prémios em dinheiro ou roubar funcionários e patrocinadores, Brown acredita que os aspetos positivos superam os riscos.
Em entrevista à revista Formule 1, Brown admitiu que a Cadillac pode atrair talentos de equipas rivais, mas acolheu a concorrência, dizendo que ela força as equipas a melhorarem internamente. Ele também espera que a Cadillac traga novos patrocínios e investimentos, potencialmente aumentando a presença americana no desporto e os contratos de televisão.
“O envolvimento deles injetará dinheiro e energia novos na F1”, disse Brown. “Perdas a curto prazo, como alguns funcionários ou patrocinadores, não são uma grande preocupação — a contribuição geral deles será muito maior.”
O que dá a entrada da Cadillac?
A entrada de mais uma equipa é positivo para o desporto e para os fãs. Mais dois lugares na grelha, mais dois pilotos, mais uma estrutura que pode receber e fazer crescer talento, dentro e fora de pista. É também uma mais-valia para a F1 com um grande nome americano na grelha. A Haas é também americana, mas nunca se sentiu um verdadeiro apoio à equipa nos “States”.
Com a Cadillac, um nome que também está agora destacar-se no mundo da resistência, há já uma maior tradição nas pistas e nas estradas. As preocupações das equipas adversárias, com a diluição dos prémios e dos patrocinadores, especialmente os vindos do EUA são válidas, mas, como Brown diz, os benefícios a longo prazo parecem ser maiores. É mais um ponto de interesse para a nova era que começa em 2026.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI