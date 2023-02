F1: O que concluir destes testes? | AutoSport

Nunca iremos saber ao certo o que as equipas mostraram, ou esconderam ao longo destes três dias. No entanto, há tendências que se tornaram claras ao longo dos três dias de testes. A Red Bull aparece neste arranque de época como clara favorita. Foram constantemente os mais fortes e os dados indicam que encontraram mais apoio aerodinâmico e com mais consistência, pelo que o RB19 nasceu bem. Max Verstappen disse que este carro é um passo em frente em relação ao do ano passado, o que pode assustar a concorrência. Mas os primeiros dados mostram a Red Bull claramente na frente. A Ferrari parece ser candidata ao segundo lugar. Apostaram numa configuração com menos arrasto, o que dá vantagem nas retas, mas o apoio aerodinâmico nas curvas não é o melhor, o que prejudica especialmente a degradação dos pneus, um problema que vem do ano passado e pelos vistos continua. A Ferrari começa este ano com menos ímpeto relativamente a 2022, mas parece ter uma base boa o suficiente para poder crescer e aproximar-se da Red Bull.

O terceiro lugar está entregue à Mercedes, que não deu um passo tão grande quanto o esperado. O novo W14 ainda não é uma máquina que permita a Hamilton e Russell lutarem por vitórias em condições normais e alguns dos pontos fracos do ano passado parecem permanecer. A Mercedes desiludiu ligeiramente, mas não se podia esperar que chegasse já ao nível da Ferrari e Red Bull. Os Flechas de Prata quererão ter cuidado com a Aston Martin. Talvez a melhor surpresa do teste, a Aston trouxe para a pista um carro muito melhor que o do ano passado, com muito potencial. A fiabilidade não é ainda a melhor, mas o potencial parece convencer a generalidade do paddock e a Aston poderá até ameaçar a Mercedes. Mas o quarto lugar parece uma realidade.

A Alpine escondeu um pouco o jogo. Há quem diga que os franceses têm um carro muito bom, apesar de em pista não ter dado nas vistas. Mas alguns dados parecem sugerir que os gauleses fizeram um excelente trabalho, mesmo com um carro que parece muito duro. Parece que o quinto lugar está à vista para a Alpine. A Haas poderá ser a equipa que se segue na ordem. O carro deste ano é um passo em frente, os testes correram bem e diz-se na Haas que foi a melhor pré-época da curta história da equipa. Poderemos ter uma Haas a lutar por pontos desde o arranque da temporada.

A McLaren e a Alfa Romeo são as equipas que se seguem e pelo que vimos, a Alfa Romeo poderá estar à frente da McLaren. A Alfa começou o ano de forma positiva, não tão exuberante como o ano passado, mas com bons apontamentos. Mas a melhoria das outras equipas faz efetivamente a equipa cair na ordem, pelo menos do que foi possível ver. A McLaren teve novamente um arranque de época para esquecer. Muitos problemas, um carro que não impressionou, à espera de uma nova versão que está agora a ser trabalhada pelos engenheiros. Mas não se espera um arranque brilhante por parte da equipa de Woking.

Por fim, os últimos lugares deverão estar entregues à AlphaTauri e à Williams. Apesar de a Williams ter mostrado grandes melhorias em relação ao ano passado, pode não ser o suficiente para sair da cauda do pelotão. Depende também do que poderá fazer a AlphaTauri que não convenceu nestes três dias e parece ter dado um passo positivo, mas não o suficiente para chegar ao meio da tabela.

Assim, a nossa aposta para o arranque desta época é Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Haas, Alfa Romeo, McLaren, Alpha Tauri e Williams. É apenas uma aposta mediante o que vimos, sem termos certezas. Essas surgirão na primeira corrida do ano.