F1: O que aprendemos com o primeiro teste?

Os tempos por volta, os pneus usados e as quantidade de voltas dadas por cada equipa dizem alguma coisa, mas estão longe de dizer tudo no primeiro teste do ano da Fórmula 1. Olhando para la dos tempos por volta, não restam absolutamente dúvidas a ninguém que a Mercedes fez algo de muito diferente do ano passado, já que entrou a todo o gás e mostrou logo os trunfos que tem na manga.

Por outro lado, a Red Bull parece segura enquanto na Ferrari não são possíveis de esconder alguns problemas. Se no caso da Red Bull a posição dos seus monolugares nas tabelas de tempos parecem ser ‘manipuladas’, os carros andam claramente com mais combustível a bordo, já a Ferrari não está perto da Haas e da Williams como dizem as tabelas de tempos, e por isso desconhece-se para já quão perto está da frente. Parece claramente que o motor Ferrari está bem abaixo do que é capaz, mas este foi apenas o primeiro teste e nos próximos três dias, quando se irão certamente realizar mais séries longas de voltas, aí ficarão evidentes bastantes mais coisas. E isso irá claramente diminuir a margem de erro da apreciação.