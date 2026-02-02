F1: O que aconteceu com a Williams?

A Williams Racing iniciou a temporada de Fórmula 1 de 2026 com sérias dificuldades, após falhar o primeiro teste de pré-temporada em Barcelona. A ausência coloca a equipa britânica em desvantagem, quando olhava para o FW48 como rampa de lançamento para outros voos.

A Williams era uma as equipas que mais expetativa criava, após um 2025 francamente positivo. O excelente trabalho feito no FW47 que se revelou competitivo desde as primeiras corridas, de tal forma que a equipa decidiu focar-se cedo nos novos regulamentos, confiando nas capacidades do monolugar para conseguir pontuar com regularidade, plano que se revelou bem-sucedido. Esperava-se que esta estratégia permitiria à estrutura sediada em Grove dar passos importantes para estar mais preparada para 2026, mas o arranque do ano trouxe um cenário diferente e inesperado.

A cronologia de um janeiro negro

Os primeiros sinais de alerta surgiram entre 17 e 21 de janeiro, quando começaram a circular rumores no paddock sobre a eventual ausência da formação britânica. A confirmação chegou no dia 22, através de comunicado oficial.

Segundo a equipa, o atraso deveu-se ao esforço contínuo para extrair o máximo desempenho do novo monolugar, levando à opção por realizar testes virtuais como alternativa. A Williams foi a única das 11 equipas do campeonato de 2026 a falhar por completo este primeiro ensaio coletivo.

Nos dias 27 e 28 de janeiro, o diretor de equipa, James Vowles, garantiu que o FW48 já tinha superado todos os testes de homologação exigidos e que estaria apto para o ensaio oficial no Bahrein.

Os motivos para o atraso

A Williams deixou no ar alguns motivos para justificar o atraso. A elevada complexidade do FW48, problemas iniciais nos testes de homologação, questões de peso e limitações na cadeia de produção foram apontados como fatores determinantes para a ausência no primeiro teste de pré-temporada de 2026.

O diretor de equipa, James Vowles, explicou que o novo monolugar é substancialmente mais complexo do que projetos anteriores, o que triplicou a carga de trabalho na fábrica de Grove e expôs fragilidades estruturais.

Mais do que a complexidade do projeto, várias fontes apontam que o FW48 terá falhado inicialmente alguns testes de colisão obrigatórios da FIA, em particular na estrutura frontal. O reforço do chassis para cumprir estes requisitos poderá ter acrescentado peso ao carro, com rumores a apontarem para um excesso significativo (falam-se em mais 30kg) face ao novo limite mínimo de 768 kg. Embora Vowles não tenha confirmado valores, admitiu que só uma pesagem completa nos testes do Bahrein permitirá avaliar a situação real, uma resposta que denota algum desconforto.

Paralelamente, a Williams enfrentou atrasos generalizados na produção de componentes, incapaz de fabricar atempadamente o volume necessário para cumprir os prazos de testes e homologação. Segundo Vowles, a equipa optou por não levar o carro a Barcelona para preservar peças sobresselentes e garantir melhor preparação para o Bahrein e para as primeiras corridas da temporada.

O episódio revive memórias de 2019, quando a Williams também chegou tarde aos testes iniciais por falhas de produção. O facto de a situação se repetir em 2026, apesar de nova liderança e de investimentos recentes, levanta dúvidas sobre a profundidade dos problemas estruturais na organização e no planeamento da equipa.

O que disse Vowles

James Vowles afirmou que o FW48 é “aproximadamente três vezes mais complicado do que qualquer coisa que construímos anteriormente” e explicou: “A carga que passa pelo nosso sistema é cerca de três vezes superior ao que costumava ser, e começámos a ficar um pouco atrasados nas peças.”

Sobre os testes e atrasos produtivos, acrescentou que houve “compromissos” e que a equipa “pressionou absolutamente os limites” em determinadas áreas, classificando as dificuldades como “apenas um contratempo no grande esquema das coisas”.

Relativamente ao peso do carro, declarou: “Não há conhecimento do peso até chegarmos ao Bahrein”, sublinhando que os valores em causa “são provavelmente pequenos o suficiente para que eu precise de ver o carro pesado para poder avaliar onde estamos. Portanto, não são quilómetros a mais.”

As consequências

A ausência da Williams no teste de Barcelona teve impactos profundos na preparação para a temporada de 2026, afetando a recolha de dados, a competitividade inicial, a estratégia financeira e a moral interna da equipa.

Ao falhar três dos 5 dias de testes disponíveis em Barcelona, a Williams perdeu uma oportunidade crucial de validar em pista um carro concebido para a maior mudança regulamentar das últimas décadas. Esta falta de tempo de pista coloca a equipa em desvantagem em áreas críticas, como a correlação entre simulador e realidade, o desenvolvimento de afinações-base, a deteção precoce de problemas de integração entre chassis e unidade motriz e a recolha de dados em diferentes condições climatéricas.

Num contexto de teto orçamental de 135 milhões de dólares, eventuais problemas estruturais ou excesso de peso no FW48 podem obrigar a programas dispendiosos de redesenho e nova homologação, desviando recursos que outras equipas estão a aplicar diretamente na melhoria de desempenho.

Há também o fator psicológico que deve ter sido em conta. A Williams vem num processo de evolução, liderado por Vowles, que se revelou um excelente timoneiro. Os elogios ao trabalho do engenheiro britânico são recorrentes e a trajetória ascendente da equipa comprovava a validade da visão do diretor, mas 2026 traz de volta fantasmas do passado e colocou a nu as fragilidades de uma equipa que pretende chegar ao topo, mas que não tem ainda capacidade para tal.

O que esperar

O que esperar da Williams em 2026? Os primeiros sinais estão muito longe de serem animadores. Falhar três dias de testes nesta fase é um revés importante. Mas ainda há uma réstia de esperança. Afinal, a unidade motriz Mercedes revelou-se fiável e competitiva e isso traz algum alento aos engenheiros.

O verdadeiro impacto desta fase só será plenamente avaliado quando o carro acumular quilómetros no Bahrein. Caso a equipa consiga rentabilizar os seis dias disponíveis e apresentar um nível competitivo próximo do registado em 2025, o episódio poderá ser encarado como um obstáculo ultrapassado. Se, pelo contrário, se a equipa enfrentar problemas de peso ou de correlação entre simulador e pista, o atraso inicial poderá comprometer a época e colocar em causa o processo de reconstrução iniciado nos últimos anos.

Os próximos meses assumem, assim, importância decisiva tanto para os pilotos, que apostaram na evolução do projeto, como para a liderança técnica e desportiva da equipa.