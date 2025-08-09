F1: O que acontece nas férias de verão?

O mês de agosto é um raro momento na F1 em que as equipas, de facto, param a sua atividade e dão descanso aos seus empregados. São duas semanas em que os telemóveis são desligados e pouco ou nada acontece. Bernie Collins, ex- engenheira e agora comentadora de F1, ofereceu recentemente uma visão sobre o que esta pausa realmente implica e como funciona nos bastidores.

Contrariamente à suposição de que a pausa começa imediatamente após a ronda húngara, Collins explicou que a primeira semana após a corrida continua a ser um período de trabalho para a maioria das equipas. Durante este período, muitos membros da equipa continuam as suas funções regulares nas fábricas das equipas, e algumas podem ainda estar envolvidas em programas de testes — como os testes de pneus Pirelli que continuaram em Budapeste. Portanto, o período real de inatividade forçada começa normalmente uma semana após a última corrida antes da pausa.

Apenas trabalho de manutenção

Durante o encerramento oficial de duas semanas, as equipas estão estritamente proibidas de realizar qualquer trabalho relacionado com o seu carro atual ou projeto da próxima temporada. Isto inclui atividades como desenvolvimento de carros, sessões de simulador, testes aerodinâmicos utilizando túneis de vento ou simulações CFD. As comunicações e atividades digitais também são monitorizadas pela FIA para garantir a conformidade. De acordo com Collins, o órgão regulador é capaz de auditar as comunicações internas, fiscalizar o uso de computadores portáteis e exigir provas de que nenhum trabalho não autorizado foi realizado.

Apesar destas restrições, certas tarefas não relacionadas com o desempenho são permitidas durante a paragem. Por exemplo, as equipas podem aproveitar a oportunidade para realizar manutenção em túneis de vento e atualizar sistemas de informáticos, desde que estas atividades não estejam relacionadas com o desenvolvimento dos carros de F1. Collins realçou que, embora os departamentos de engenharia e corrida estejam em pausa, as equipas de suporte e infraestrutura geralmente permanecem ativas.

Talvez o único momento em que a F1 desacelera

De uma perspetiva humana, Collins descreveu a paragem como um momento raro de desconexão completa no mundo de alta pressão da Fórmula 1. Ao contrário das férias típicas, durante as quais o trabalho continua em segundo plano, a paralisação cria uma pausa operacional completa. Os engenheiros e membros da equipa regressam após duas semanas e encontram caixas de entrada vazias, com as únicas mensagens possíveis vindas dos departamentos de informática notificando sobre sistemas atualizados ou senhas alteradas.

As equipas retomam normalmente as operações na semana anterior à próxima corrida, que, neste caso, é o Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort. Enquanto a maioria dos funcionários da fábrica regressa na segunda-feira anterior ao evento, o pessoal de logística, responsável pela montagem de motorhomes, camiões e garagens, regressa frequentemente mais cedo.

Ao contrário das “férias” de inverno, onde os engenheiros trabalham sem descanso para ter o carros prontos para o arranque da próxima época, a pausa de verão serve mesmo para recarregar baterias. A interrupção forçada de agosto, que existe desde 2014, leva a um momento de acalmia raro num mundo de pressão e competição constante.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA