F1: O que achou do novo formato de qualificação? (Sondagem) – resultados | AutoSport

O GP da Hungria foi palco de uma inovação. O novo formato de qualificação usado, em que se usam apenas um tipo de composto por cada sessão, (duros na q1, médios na Q2 e macios na Q3) tem como objetivo poupar no transporte de pneus, com as equipas a passarem a receber 11 conjuntos de pneus em vez dos atuais 13.

Este novo formato trouxe um pouco mais de incerteza, pois as equipas não puderem fazer os treinos livres como habitualmente, com necessidade de gerir as borrachas disponíveis. E já se sabe que, com menos dados, as equipas estão mais propensas a erros e isso pode dar-nos uma ordem diferente.

Quase 60% dos leitores que votaram gostarem deste novo formato de qualificação. Apesar da opinião no paddock de F1 não ter sido a melhor, a maioria dos Leitores do AutoSport parecem ter gostado. 20,8% dos leitores que votaram não gostaram do novo formato e 15,8% consideraram que a alteração ao formato não trouxe mudanças significativas.

VOX POP

Patucho10

Os pilotos podem não achar muita piada ao novo formato de qualificação, mas a verdade é que traz uma emoção extra a qualificação. Mesmo com temperaturas altas já ouve emoção, então imagine-se com temperaturas baixas, vai ser uma roleta ver quem consegue avançar para a próxima fase, equipas que lutam pela pole podem nem passar ao Q2, é tudo isto que os fans querem emoção, incerteza até ao fim. Este novo formato devia ser em todos os GP.

Cágado1

Achei interessante. Penso que terá de haver maior participação nos treinos livres, para preparar a qualificação com vários tipos de pneus e isso obrigará a rever e aumentar regras de alocação de pneus, que é o contrário do que pretendem. Mas isso é outra história…

F1 FOR FUN

A Q1 até correu melhor do que eu esperava, mas talvez por os Duros não serem assim tão duros, e ao calor que estava na Hungria, em situações com a pista fria e com C1 pode ser um completo caos.

leandro.marques

Todos os amantes deste desporto gostam de emoção e competitividade. Eu sou um deles que gosta disso. Só não gosto de ela existir de modo artificial e não por mérito de quem cria os carros e de quem os pilota. Sou contra se criar artifícios que tentem nivelar algo que a competência não o conseguiu/consegue fazer. Por isso não gostei e espero que não mais se repita, principalmente em pistas frias onde o artifício de nivelamento é maior.