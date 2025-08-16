F1: O que a FIA vai fazer para evitar domínio de uma marca a partir de 2026

Nikolas Tombazis, diretor de monolugares da FIA, explicou as medidas previstas para impedir que algum fabricante de motores da Fórmula 1 seja “humilhado” com a chegada das novas regras das unidades motrizes em 2026. Ao contrário da mudança de 2014, que aumentou a complexidade dos motores e permitiu à Mercedes dominar, o regulamento de 2026 simplifica a tecnologia — elimina o MGU-H e impõe limites mais rigorosos —, reduzindo a probabilidade de uma supremacia prolongada de um único construtor.

Para evitar que uma marca que falhe o desenvolvimento inicial fique irremediavelmente atrás, a FIA introduziu o programa “oportunidades adicionais de desenvolvimento para diferenças de performance”. A cada seis corridas será avaliado o desempenho médio de cada fabricante, e os que estiverem abaixo de um certo nível, terão direito a recursos extra: mais orçamento, mais horas de banco de ensaio e mais tempo para homologar especificações.

“Nunca mais veremos um fabricante de motores tão dominante como em 2014”

“Acho que nunca mais veremos um fabricante de motores tão dominante como em 2014”, disse Tombazis à AMuS. “Naquela altura, o sistema de propulsão tornou-se muito mais complexo do que o anterior. Desta vez, estamos a fazer o oposto: simplificar a tecnologia. Já não há MGU-H e existem limites mais rigorosos em algumas áreas. Existem novos fabricantes e, claro, há sempre o risco de um deles falhar na primeira tentativa, apesar das restrições orçamentais e do tempo limitado de testes.”

O responsável da FIA reforçou que o programa não é um sistema de Balance of Performance, já que as regras técnicas permanecem iguais para todos — sem ajustes na cilindrada ou no combustível permitido. Tombazis lembrou o caso da Honda em 2015 com a McLaren: sem limite orçamental, foi possível investir fortemente para recuperar, mas com o teto de custos atual tal cenário seria inviável sem esta ajuda.

“Se não houvesse limite de orçamento, os fabricantes menos competitivos investiriam mais dinheiro. Quando a Honda entrou em 2015 e ficou para trás, teve de gastar muito para recuperar. Com um limite de custos, existe o risco de nunca se conseguir recuperar. E ninguém quer ser humilhado para sempre. Isso não seria justo.”

“Se alguém tiver grandes problemas de fiabilidade no início, também poderá fazer uma atualização”

Está prevista a possibilidade de atualizações extra em casos de graves problemas de fiabilidade, evitando que uma equipa gaste todo o orçamento apenas a substituir motores. Tombazis explicou que, em situações extremas, algumas unidades adicionais poderiam ficar isentas do limite orçamental, embora esta proposta ainda precise de aprovação final.

“Estamos a trabalhar nos ajustes finais deste sistema. Os fabricantes de motores têm colaborado muito bem. Se alguém tiver grandes problemas de fiabilidade no início, também poderá fazer uma atualização. Não faz sentido excluir quem tem falhas constantes — estes motores são caros e, sem este mecanismo, rapidamente atingiriam o teto de custos.”