F1: O problema de Yuki Tsunoda foi a preguiça | AutoSport

Yuki Tsunoda teve uma época de altos e baixos. Cedo ficamos com a impressão que se tratava apenas de um problema de falta de maturidade e não falta de talento. As recentes declarações do piloto japonês evidenciam isso mesmo.

Tsunoda começou a época com prestações surpreendentes que deixaram todos de queixo caído, com uma velocidade tremenda. Mas ao longo do ano as prestações foram irregulares que motivaram críticas de Helmut Marko e levaram a Red Bull a transferir o japonês de Inglaterra para Itália, ficando mais perto de Franz Tost. Tsunoda admitiu que a sua postura inicial prejudicou a sua prestação:

“A mudança ajudou-me na minha preparação”, disse Tsunoda. “Antes de vir para Itália, era um preguiçoso. Depois do treino ia diretamente para casa, ligava a PlayStation 5 e jogava o dia todo, só para me divertir”.

A meio do ano Tsunoda mudou-se para Itália e aos poucos as melhorias foram se vendo e o japonês mostrou um pouco mais do que pode e deve fazer. Pode ser que em 2022 com a postura certa, possamos ver mais do jovem da Alpha Tauri.