F1: O problema de Mick Schumacher e o conselho de Sebastian Vettel | AutoSport

Mick Schumacher tem aproveitado a sua ligação próxima com Sebastian Vettel para aprender tudo o que pode do experiente compatriota. No GP de França vimos mais um exemplo disso.

Surgiram na internet algumas imagens de Schumacher a falar com Vettel, enquanto ambos espreitavam para dentro do Haas do jovem alemão. Na conferência de imprensa de hoje ficamos a saber o porquê.

O assento de Schumacher está torto o que não tem permitido uma posição de pilotagem ideal para o estreante que referiu o problema a Vettel. O piloto da Aston Martin deu o conselho de “partir o assento” admitindo depois que não era a solução ideal pois não é fácil fazer um novo assento. Mais uma prova da ligação dos dois pilotos.