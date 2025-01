F1: O problema da Red Bull? Adrian Newey explica

Adrian Newey acredita que faltou experiência à equipa técnica da Red Bull para resolver os problemas do RB20, o que levou a uma queda significativa no desempenho. Depois de um forte início de temporada, o carro tornou-se cada vez mais difícil de conduzir, com queixas dos pilotos.

Newey, que deixou a Red Bull em maio de 2024 e se juntará à Aston Martin em março de 2025, sugeriu que a equipa não teve devidamente em conta o feedback de Sergio Perez. Newey observou que, embora Max Verstappen se adaptasse, os problemas do carro pioraram, dificultando até mesmo a vida do neerlandês. Ele também creditou os fortes desenvolvimentos da McLaren e da Ferrari pelas dificuldades da Red Bull. Newey acredita que a persistência da equipa com o conceito defeituoso exacerbou o problema, uma vez que não reconheceram as preocupações crescentes.

“A McLaren e a Ferrari desenvolveram os seus carros e fizeram um excelente trabalho no desenvolvimento dos seus carros”, disse Newey à Auto Motor und Sport. “Acho que a Red Bull, pelo que pude ver, o carro de 2024, e até as últimas etapas de 2023, começou a ficar mais difícil de pilotar. É claro que Max conseguia lidar com isso. Não era fácil, mas ele conseguia aguentar. O Checo não conseguia, por isso também se começou a ver uma maior diferença de desempenho entre os companheiros de equipa, o Max e o Checo.”

“Mas o carro continuava a ser suficientemente rápido. Foi algo que me começou a preocupar, mas que não preocupou muitas outras pessoas na organização. Pelo que pude ver do lado de fora, mas não sei, o pessoal da Red Bull – isso não é uma crítica – mas talvez por falta de experiência, continuaram na mesma direção, e o problema se tornou cada vez mais grave a ponto de até mesmo Max achar difícil dirigir”.