F1: O primeiro “rugido” do novo Ferrari | AutoSport

A Ferrari escolheu o mesmo dia em que a Red Bull apresenta o seu projeto para 2023 para dar aos seus fãs a possibilidade de ouvirem pela primeira vez o trabalhar do motor do novo monolugar. Pode ter sido coincidência, mas o vídeo da equipa italiana foi publicado durante o evento da equipa adversária em Nova Iorque. A unidade motriz montada no carro foi ligada pouco “depois das 11 horas da manhã”, anunciou a equipa italiana. Juntamente com Frédéric Vasseur, estiveram muitos membros da equipa, incluindo o Vice-Presidente Piero Ferrari e o Diretor Executivo Benedetto Vigna.

O ‘fire up’ é a primeira ocasião em que o chassis e o motor trabalham em conjunto, após meses de trabalho e desenvolvimento nos seus respetivos departamentos. O híbrido V6 da Scuderia trabalhou durante pouco menos de dois minutos, tempo suficiente para os elementos se certificarem de que os vários componentes estavam a funcionar corretamente.

O lançamento do novo Ferrari para 2023 está marcado para dia 14 de fevereiro às 10h25.

Fired up and READY for this season 🤩



Our 2023 challenger roars into life for the first time 🐎 @Charles_Leclerc @Carlossainz55 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 3, 2023