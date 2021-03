F1: O primeiro “onboard” do Circuito de Jeddah

Fique a conhecer o Circuito de Jeddah, que irá receber pela primeira vez a F1 de 3 a 5 de dezembro:

Link para o vídeo AQUI

Rotulado de “o circuito de rua mais rápido do mundo”, Jeddah tem 27 curvas com 6,175 km de comprimento – segunda pista mais comprimida (atrás de Spa-Francorchamps) no actual calendário de F1.

Prevê-se uma velocidade média de mais de 250km/h, com potencial para três zonas DRS, dadas as longas retas do traçado.

A corrida será à noite, juntando-se assim ao Bahrein e a Singapura no lote de corrias noturnas.

O circuito foi concebido pelo Fórmula 1 Motorsport Group juntamente com a empresa de Herman Tilke. O diretor-geral da F1 Ross Brawn está confiante de que o layout de alta velocidade irá proporcionar muitas oportunidades de ultrapassagem.

“É sempre muito emocionante divulgar os detalhes de um novo circuito e o Circuito de Rua Jeddah não é excepção”, disse Brawn. “Temos trabalhado de perto com a equipa de Tilke e com o promotor para assegurar que temos uma pista que proporciona corridas emocionantes para os nossos fãs que e desafia todos os pilotos.”.

Welcome to the fastest street circuit in #F1.



📈 Average speeds of 250km/h+

↪️ 27 corners

🌊 Stunning Red Sea backdrop



This is Jeddah. This is the #SaudiArabianGP. pic.twitter.com/6jD37ZkEkp — Formula 1 (@F1) March 18, 2021