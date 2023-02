F1: O primeiro dia de Oscar Piastri na McLaren | AutoSport

Foi um dia especial aquele que Oscar Piastri passou no seu primeiro contacto com a McLaren como piloto da equipa de Fórmula 1. O piloto admite que vai lembrar-se desse dia durante muito tempo, depois de ter ficado a conhecer muita gente no McLaren Technology Centre, sede do Grupo McLaren. Com direito a receber a chave do seu McLaren Artura, Piastri ainda fez uma sessão no simulador e tirou as medidas ao seu novo assento para o monolugar da próxima época, começando desde logo a trabalhar.

Depois do momento de assinar a sua Superlicença da Fórmula 1 que ficou captado nas imagens, o australiano teve um pequeno encontro com Zak Brown que o desafiou a pensar no que quer fazer para celebrar o seu primeiro pódio, quando isso acontecer.

Foto: McLaren