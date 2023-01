F1: O primeiro dia de Fernando Alonso na fábrica da Aston Martin | AutoSport

Aston Martin partilhou imagens de Fernando Alonso a começar os preparativos para a época de 2023 no seu primeiro dia na sede da equipa em Silverstone, deixando para trás as férias e começando a trabalhar junto da sua nova equipa.

Aston Martin publicou um pequeno vídeo sobre o primeiro dia de Alonso na fábrica, mostrando o piloto espanhol vestido a rigor com as cores da equipa e a trabalhar no simulador e a testar o seu banco no novo carro.

First day in green. 💚



Earlier this week, @alo_oficial made his debut at AMF1 HQ – meeting the team, spending time in the sim and having a seat fit. pic.twitter.com/myiuMu1gho — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) January 27, 2023