F1: O presente de Max Verstappen a Christian Horner | AutoSport

Max Verstappen tem criado uma relação muito próxima com os responsáveis da Red Bull e fez questão de dar um presente a Christian Horner. O neerlandês ofereceu um dos seus capacetes ao diretor da equipa, como sinal do seu apreço, em especial nesta época tão dura. Veja as imagens da entrega:

From Yas Marina to Milton Keynes ✈️ Lining the streets for the new 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻 👑 pic.twitter.com/Sm9P9gOGM4 December 20, 2021