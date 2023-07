F1: O prateado está de volta à McLaren | AutoSport

A McLaren e a Google, Parceiro Oficial da equipa revelaram hoje uma decoração prateada especial que será utilizada nos carros de F1 McLaren MCL60 no Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2023.

A pintura Chrome é uma celebração do design favorito dos fãs da McLaren, que a equipa usou de 2006 a 2014. A era cromada da McLaren foi definida pelo importante Campeonato do Mundo de Pilotos de Lewis Hamilton em 2008, o mesmo ano em que a Google lançou o seu navegador Chrome.

Esta pintura faz parte das celebrações contínuas do 60º aniversário da McLaren, que viu a equipa de Fórmula 1 e a equipa Arrow McLaren IndyCar revisitarem outras pinturas históricas, nomeadamente comemorando a icónica conquista da Triple Crown.

Durante todo o fim de semana de corrida do Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2023, a pintura Chrome estará presente nos dois carros de corrida MCL60. O piloto da McLaren F1 Team, Lando Norris, vai celebrar o regresso do cromado com um capacete de design especial. Tanto Lando como o seu companheiro de equipa, Oscar Piastri, também usarão fatos de corrida especiais.

As cores foram reveladas na segunda-feira, 3 de julho, num evento especial para os media no McLaren Technology Centre em Woking, com a presença de Lando, Oscar e do CEO da McLaren Racing, Zak Brown.