F1: O porquê do ‘fake’ Red Bull RB18 | AutoSport

Não foi preciso muito para se perceber que o ‘RB18’ ontem mostrado pela Red Bull era pouco mais que um showcar com ‘upgrade’. Esta é a maior mudança na F1 em quase 40 anos e por isso o segredo é ainda mais a alma do negócio e ninguém, muito menos a equipa com o piloto campeão quer dar trunfos aos adversários.

Por isso o Red Bull RB18 que vimos é quase totalmente ‘falso’ e a única coisa que deve ser verdadeira é a decoração.

Seja como for, o chefe de equipa, Christian Horner não enganou ninguém ao admitir que o ‘RB18’ exibido não é o mesmo que será visto no primeiro Grande Prémio. É curioso. Vamos ver como será nos testes, aí terá que ser muito mais próximo da versão final, pois têm que aprender coisas do carro e podendo deixar coisas de fora, não é possível esconder tudo nos testes.

Outra coisa que Horner diz é que a evolução durante a época será muito rápida.

Quanto ao ‘RB18’ que vimos ontem, era pouco mais do que foi visto no F1 2022 da FOM.

A asa tem três elementos, os mesmos que o carro que a FOM tem exposto na sua sede de Londres.

Os flancos são semelhantes a esse monolugar. São tão básicos que nunca poderiam ter saído da ‘pena’ de Adrian Newey. A forma do fundo, que agora não é plano, do carro e a asa traseira também estão muito parecidos com o carro da FOM.

Há como se percebe muitos aspectos chave do design totalmente ‘escondidos’. Nem sequer a suspensão é mostrada.

Diz-se que algumas equipas estão a mudar a filosofia das suas suspensões, mas isso é para já especulação.

Portanto, resta-nos esperar, e depois da primeira “grande equipa” a mostrar o seu monolugar, vamos ver o que faz mais logo a Aston Martin. Para já, a Red Bull é ‘fake’.