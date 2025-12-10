F1: O ponto de viragem de Lando Norris, segundo Andrea Stella

Lando Norris ergueu no passado fim de semana, em Abu Dhabi, o seu primeiro troféu de campeão mundial de Fórmula 1. Contudo, para Andrea Stella, diretor da McLaren, a verdadeira origem deste feito remonta muito além dos momentos decisivos da época. A forma como o piloto britânico enfrentou as dificuldades iniciais da equipa e as transformou em crescimento pessoal e profissional revelou-se determinante para a conquista do título.

Segundo Stella, a capacidade de Norris evoluir continuamente foi o que o distinguiu na luta pelo campeonato. Depois de, em 2024, já ter demonstrado que conseguia (pontualmente) pressionar Max Verstappen, Norris enfrentou em 2025 um desafio ainda maior, num contexto marcado pela inconsistência da Red Bull e pela ascensão veloz de Oscar Piastri. Para acompanhar as ambições da McLaren, o britânico teve de acelerar a própria evolução — processo que, para Stella, o converteu de candidato em campeão.

Ambos os pilotos da McLaren terminaram a época acima dos 400 pontos, separados por margens mínimas. Mas, por detrás dos números, Stella sublinha que está a verdadeira história da transformação de Norris: a sua resposta às dificuldades de início de temporada, que desencadeou um processo estruturado e abrangente de desenvolvimento pessoal, técnico e competitivo.

Stella realça igualmente o crescimento de Piastri, que no seu terceiro ano com a equipa continuou a amadurecer rapidamente. A forma como ambos os pilotos lidaram com momentos difíceis — como desclassificações e oportunidades perdidas — sem comprometer a coesão interna foi, afirma, crucial para o sucesso coletivo. Para o diretor da equipa, o título não nasceu apenas de um carro competitivo, mas de um ambiente moldado pela resiliência, pela introspeção e pelo compromisso dos dois pilotos com o progresso da McLaren.

“O nível dos pilotos de Fórmula 1 hoje em dia é tão elevado e quando falamos de sucesso, tudo é decidido por margens mínimas na classificação. Mesmo entre o Lando e o Oscar, são dois campeões totalmente credíveis, e no fim foram apenas alguns pontos que os separaram, apesar de ambos terem ultrapassado os 400 pontos” começou por dizer Stella. “Para competir a este nível, a única forma de continuar na luta é evoluir continuamente.”

“Se olhar para o Lando, houve muito que ele retirou da luta pelo título no ano passado. Mesmo não tendo ido até à última corrida, acho que o Lando quase elevou o seu estatuto, como que a dizer: ‘Posso competir com o Max’.”

Sobre o ponto de viragem em 2025, o italiano referiu o GP da Austria de 2024, mas 2025 obrigou a uma metamorfose completa:

“Houve alguns momentos de aprendizagem, como a Áustria — foi duro. Mas esta época houve outro ponto de viragem importante, na minha opinião: a forma como o Lando respondeu às dificuldades que tivemos no início da temporada. Aí começou um processo estruturado, holístico, que envolveu o desenvolvimento pessoal, profissional, a condução, a capacidade de corrida. E deixa-me particularmente satisfeito que o Lando tenha conseguido capitalizar isto, porque não é algo que se veja muitas vezes, tendo em conta a quantidade de trabalho, as pessoas envolvidas e a velocidade de desenvolvimento.”

“Isto aplica-se aos dois pilotos: tornaram-se mais capazes de absorver momentos duros, como quando tivemos de lhes dizer que tinham sido desclassificados. Foi difícil, porque eles tinham feito o seu trabalho, mas nós não, e perderam muitos pontos. De forma semelhante, aceitaram que no Qatar podíamos ter feito melhor, mas nunca apontámos o dedo à equipa. Há tantos aspetos em que ambos cresceram, e esse apoio constante à equipa não só é aquilo que mais orgulho me dá, como também é o fator mais importante para o sucesso global.”