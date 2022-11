F1: O plantel (practicamente) definido de 2023 | AutoSport

Com o anúncio da entrada de Nico Hulkenberg na Haas, a grelha de 2023 ficou praticamente definida. Há apenas um caso que ainda não está 100% definido (Logan Sargeant) mas que, correndo tudo como se espera, está com as portas abertas para a F1.

São 21 pilotos confirmados e um piloto que “apenas” terá de conseguir os pontos necessários na sua Super Licença para ser piloto de F1. Uma grelha que tem muita qualidade e que vale a pena analisar brevemente.

#Red Bull

Continuidade é a palavra de ordem na Red Bull. Depois de duas épocas de constantes mudanças, a Red Bull encontrou um bom equilíbrio com Max Verstappen e Sergio Pérez. A dupla parecia ter uma boa relação, mas depois do caso Interlagos, poderemos começar a ver um afastamento entre ambos. Mas a Red Bull tem uma boa dupla, com a sua estrela (Verstappen) e um nº 2 muito competente que traz muitos pontos e que costuma ser decisivo nos momentos certos. Fica a curiosidade de ver se a relação se mantém estável e que papel poderá ter Daniel Ricciardo, que deve estar prestes a ser anunciado como piloto de reserva da equipa, sendo uma hipótese para o futuro a curto prazo. No geral, uma dupla que dá confiança e já deu três títulos.

#Mercedes

A Mercedes vai também manter a sua dupla. A equipa não gosta de mudanças e prefere a estabilidade quando tudo corre bem, como é o caso. 2022 foi um ano exigente, com um conceito de monolugar que demorou a ser entendido. Mas do lado dos pilotos, vimos sempre boas prestações. George Russell integrou-se bem na equipa, está a conseguir uma excelente época e foi aposta ganha (apesar de um decréscimo de forma nesta ponta final, mitigado pela vitória no Brasil). Lewis Hamilton continua a ser a referência e a mostrar que tem ainda fibra de campeão, mesmo depois de uma época onde poderá não vencer nenhuma corrida. Mas a manutenção da dupla é o passo lógico e com Hamilton a ter vontade de ficar por mais tempo, poderemos ver este duo por alguns anos. Será que irá dar faísca? Uma das melhores duplas da grelha.

#Ferrari

Não é pela dupla de pilotos que a Ferrari não chegou ao sucesso. Charles Leclerc mostrou que tem argumentos para se bater com Max Verstappen, mas a equipa não lhe deu as ferramentas necessárias para levar essa luta até ao fim. Cometeu um par de erros comprometedores, mas tinha andamento e capacidade para lutar pelo título até a derradeira corrida. Já Carlos Sainz começou mal a época, demorou a adaptar-se ao novo carro, mas o trabalho árduo deu frutos e agora Sainz voltou a aproximar-se do nível de 2021. A relação entre ambos é boa, e o equilíbrio que trazem à equipa é o ideal. A Ferrari tem uma dupla capaz de lutar pelo título… só falta que a equipa acompanhe os pilotos. A par da Mercedes, uma das melhores duplas da grelha.

#Alpine

Uma dupla 100% francesa numa equipa francesa. A mudança de Pierre Gasly para a Alpine já há muito que fazia sentido, mas só este ano se concretizou. Gasly tem sido consistentemente um dos melhores da grelha e conseguiu definitivamente afastar fantasmas do passado. Não teve uma época 2022 brilhante, prejudicado também pela equipa que não fez um desenvolvimento célere e capaz do seu monolugar. Vai juntar-se a Esteban Ocon, que está na equipa desde 2020 e acompanhou a mudança da Renault para Alpine. Não atingiu o potencial que se esperava dele nos primeiros anos, especialmente na Force India. É um bom piloto, mas apresenta alguma irregularidade nas suas prestações, além de, aparentemente, não conseguir manter boas relações com os colegas de equipa. Com a chegada de Gasly, serão dois galos para o mesmo poleiro e a luta interna pode aquecer. É um downgrade em relação à dupla deste ano, pois Fernando Alonso é… Fernando Alonso, mas ainda assim, uma dupla interessante para os objetivos da equipa, quer em pista, quer de marketing.

#McLaren

Temos mudanças também do lado da McLaren. Lando Norris é cada vez mais uma das estrelas desta grelha e já merecia um carro capaz de o fazer lutar pelo título. Tem sido a referência da equipa nas últimas duas épocas e está facilmente no top 5 dos melhores pilotos da atualidade. Fez mais uma época regular e tem a sua posição na equipa mais que cimentada. Para o ano terá um novo cenário pela frente. Será ele o mais velho e o mais experiente da equipa. Se até agora teve sempre colegas mais experientes, a partir do próximo ano assume de forma clara e inequívoca o papel de líder da equipa. Que efeitos terá na postura e nas prestações do jovem britânico? Só em 2023 o saberemos. Para já é uma das mais-valias da equipa. Do outro lado estará um estreante. Oscar Piastri foi protagonista de uma das novelas deste ano, com uma saída polémica da Alpine. É um dos grandes talentos jovens, mas terá de confirmar isso numa equipa que pretende chegar aos lugares de topo em breve. Se começar a errar nos primeiros tempos (o que é normal), poderá sofrer mais pela pressão mediática, tal como a McLaren que forçou muito e arriscou para ter o jovem australiano. No papel, tem tudo para ser uma estrela. Falta ver na prática. A McLaren fica com a dupla mais jovem do pelotão. Uma dupla muito boa, se o potencial de ambos os pilotos se materializar.

#Alfa Romeo

Fica tudo na mesma na Alfa Romeo e ainda bem. Valtteri Bottas encontrou o local ideal para si, depois da exigente passagem pela Mercedes. Na Alfa Romeo pode ser mais descontraído, ao mesmo tempo que é visto como o líder e acarinhado como tal. Isso tem trazido uma nova faceta de Bottas. Mais leve, mais bem-disposto e mais competitivo em pista. Fez o que Kimi Raikkonen fazia (talvez com mais qualidade até) e a Alfa agradeceu. Com a Audi a chegar, poderá ter feito a escolha certa para, quem sabe, regressar ao topo. Zhou Guanyu fez uma boa primeira época. O estreante chinês era olhado de lado por ser pagante, mas mostrou ter qualidade suficiente. Não deslumbrou, mas não comprometeu e por isso mereceu ficar mais um ano. Uma dupla boa para as aspirações da equipa.

#Alpha Tauri

Uma das duplas que mais pontos de interrogação levanta. A saída de Gasly motivou a entrada de Nyck de Vries, que já não contava ser piloto da F1 nesta fase da sua carreira. O neerlandês é um piloto de inquestionável qualidade e a amostra que nos deu em Monza com a Williams deixou a todos com água na boca. Tem tudo para ser um bom piloto de F1 e entra na estrutura certa para se ambientar ao competitivo Grande Circo, sem grandes pressões e sob o olhar atento da Red Bull. Muita curiosidade para ver como se comportará de Vries. Já Yuki Tsunoda mostrou alguma evolução, mas não a suficiente para convencer de forma inequívoca. O japonês é rápido, mas a sua mentalidade e irregularidade são ainda pontos fracos. Ninguém vê nele um potencial líder da equipa em 2023, papel que de Vries pode assumir com alguma facilidade (teoricamente). Tsunoda não convenceu, mas a Red Bull parece acreditar no seu potencial. Mas tem de se aprimorar. A equipa perde em experiência e poderá demorar até voltar a equilibrar-se e tirar o máximo proveito dos seus pilotos.

#Haas

No ano passado a Haad tinha a dupla mais jovem da grelha, em 2023 terá a mais experiente. Kevin Magnussen regressou em boa hora para a equipa e foi fundamental para que a época 2022 tivesse alguns bons momentos. Magnussen é um bom piloto de F1 e o seu regresso provou-o. Foi uma mais-valia e para a próxima época tem ao seu lado um “velho conhecido”. Nico Hulkenberg faz um regresso surpreendente, pois já ninguém esperava ver o alemão na F1. Mas é uma aposta acertada por parte da equipa. Ganha experiência, ganha qualidade e uma dupla com maturidade para colocar a equipa em primeiro lugar. É talvez a equipa que dá um salto maior ao nível qualitativo da sua dupla de pilotos.

#Aston Martin

Lance Stroll mantém-se na equipa em 2023 depois de ter dado exatamente o que deu nas épocas anteriores. Alguns momentos positivos, outros negativos e os restantes sem grande motivo de destaque. Não é um piloto que entusiasme, quer dentro, quer fora de pista, com uma postura cinzenta que acrescenta pouco ao desporto. Seria neste momento piloto de F1 se o seu pai não fosse dono de uma equipa? Fica a questão no ar. Tem qualidade, é certo, mas é algo irregular e este ano não nos recordamos de momentos de brilhantismo do piloto canadiano. Ao seu lado passa a ter Fernando Alonso. Com 41 anos mantém a mesma sede de vitórias, a mesma qualidade em pista e uma atitude louvável. O que seria desta época se não fossem os constantes problemas de fiabilidade da Alpine. A Aston Martin ganha um grande piloto (pode dar mais que Sebastian Vettel – mais qualidade, mais resultados e… mais dores de cabeça) e ganha ao nível do mediatismo. Um ligeiro upgrade em relação à dupla que se desfaz este ano. Como será a relação entre os dois? A seguir com atenção.

#Williams

O regresso de Alex Albon à F1 trouxe alguma justiça. Albon nunca foi tão mau quanto o pintaram e na Williams mostrou que a sua qualidade poderia fazer a diferença. A Williams não sentiu saudades de George Russell e Albon conseguiu excelentes prestações este ano. Está a consolidar a sua posição na F1, o que não teve tempo de fazer na primeira passagem. Mereceu a renovação. Ao seu lado terá Logan Sargeant. O jovem americano não está ainda confirmado, mas se fizer os pontos necessários na sua Super Licença, o lugar é seu. Não é um dos talentos mais entusiasmantes da F2, mas tem-se revelado um bom piloto e atrai um mercado que interessa cada vez mais. A equipa não perde muito, olhando às prestações de Nicholas Latifi, pelo que é um risco que vale a pena tomar. Uma dupla mais interessante do que a atual.