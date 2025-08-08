F1: O plano da McLaren para evitar um cenário semelhante ao de 2007

A McLaren está confiante de que pode gerir a crescente rivalidade entre os pilotos Lando Norris e Oscar Piastri, à medida que a disputa pelo título da Fórmula 1 de 2025 se intensifica. Com a concorrência já longe, os dois pilotos da McLaren estão a emergir como os principais candidatos ao campeonato, o que levanta preocupações sobre possíveis tensões dentro da equipa. A McLaren quer evitar ao máximo as tensões e um potencial cenário semelhante ao de 2007.

2007 – emoção e drama até ao fim

A temporada de Fórmula 1 de 2007 continua a ser uma das mais emocionantes e controversas da história do desporto, culminando com o título de Kimi Räikkönen pela Ferrari, por um único ponto na dramática final da temporada no Brasil.

Räikkönen entrou na última corrida em terceiro lugar na classificação, mas aproveitou os infortúnios de Lewis Hamilton e Fernando Alonso, vencendo a corrida e terminando a temporada com 110 pontos — logo à frente dos dois pilotos da McLaren, que terminaram empatados com 109 pontos.

A temporada também marcou a estreia recorde de Hamilton, com nove pódios consecutivos, ficando perto de se tornar o primeiro estreante campeão mundial. Alonso, o bicampeão, igualou a pontuação de Hamilton, mas perdeu o título pelos fatores de desempate. As tensões na McLaren foram evidentes, com o jovem promissor Hamilton a impor-se perante um aguerrido e já consagrado Alonso.

Hamilton vs Alonso

Alonso juntou-se à McLaren esperando ser o piloto número um, mas deparou-se com o ritmo impressionante de Hamilton, que imediatamente o desafiou e superou em várias corridas iniciais. As tensões aumentaram rapidamente, especialmente depois de Hamilton liderar o campeonato após apenas quatro jornadas.

Os principais pontos de conflito incluíram o Grande Prémio do Mónaco, onde as ordens da equipa criaram atrito, e o Grande Prémio da Hungria, onde Alonso bloqueou Hamilton de forma controversa na pit lane durante a qualificação — um momento que simbolizou a relação fraturada.

A quebra da harmonia da equipa, combinada com o escândalo Spygate, acabou por custar à McLaren os dois títulos — Alonso e Hamilton tiraram pontos um ao outro, perdendo o título de pilotos por um único ponto, enquanto a equipa foi excluída do Campeonato de Construtores.

Semelhanças e diferenças

2007 marcou a última vez que a dupla da McLaren esteve em confronto direto pelo título de forma clara e declarada. Dois jovens pilotos, na melhor equipa da altura à procura de cimentarem o seu nome na F1. O cenário de 2025 tem algumas semelhanças… mas muitas diferenças.

Sim, a McLaren é a melhor equipa da atualidade, com dois jovens a tentarem o título. Mas as personagens são diferentes, assim como a sua postura. O ambiente na equipa é totalmente diferente, e a liderança de Zak Brown pouco tem em comum com a de Ron Dennis. Também os pilotos são diferentes e se o talento pode até ser comparado, a ferocidade em pista é impossível de comparar.

Estamos a meio da temporada e apenas um incidente no Grande Prémio do Canadá, onde os dois colidiram no final da corrida, foi o primeiro ponto de tensão. Embora Norris tenha assumido total responsabilidade, o incidente levou a McLaren a se preparar para futuros pontos de conflito. No entanto, estamos para lá do meio da temporada e a relação entre Norris e Piastri mantém-se saudável.

McLaren preparada para mais tensão

O CEO da equipa, Zak Brown, diz que a McLaren agirá rapidamente para dissipar quaisquer conflitos que possam surgir. “Vamos esvaziar o balão imediatamente”, disse ele à BBC, salientando o estilo de comunicação proativo e transparente da equipa. “Não acho que eles vão entrar em conflito devido à comunicação, confiança e respeito que todos nós temos, e que eles têm um pelo outro. Temos muita sorte em ter as duas personalidades que temos. Adoramos o desafio. Estou ansioso por vê-los a competir entre si. Tenho a certeza de que eles nunca vão tirar um ao outro da pista, e é aí que se cria animosidade.”

“Perguntei a ambos individualmente, em momentos oportunos, se o seu companheiro de equipa já fez alguma coisa para o irritar. ‘Nunca’. Foi isso que ambos disseram”, acrescentou Brown. “Portanto, há competitividade a crescer. Não sentimos qualquer tensão. Tenho a certeza de que a tensão vai aumentar, mas tal como em Montreal, estou contente por termos resolvido o assunto, porque não foi nada de especial, o Lando assumiu a responsabilidade, o Oscar compreendeu, foi um erro.”