F1: O pitstop mais rápido de 2021 visto de todos os ângulos | AutoSport

A FIA já quis terminar com as trocas de pneus em menos de 2 segundos em nome da segurança, com a elaboração de uma diretiva técnica que já devia ter entrado em vigor, mas que depois de ouvidas as equipas, a diretiva foi revista e adiada. Só entra em vigor na Bélgica e já não contempla pitstops com um mínimo de tempo obrigatório.

Quase como resposta, e num dos mais azarados Grande Prémio para a equipa, a Red Bull colocou a fasquia dos seus “terríveis” pitstops bem alta. Serviço completo no monolugar de Max Verstappen em 1.88 segundos. Uma manobra assim é arte, é bailado treinado até à exaustão, faz parte da corrida e da competição e é trabalho de equipa.