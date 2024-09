F1: O novo truque da McLaren que está a dar que falar

A McLaren tem apresentado soluções engenhosas, mas que têm sido alvo de um apertado escrutínio por parte de fãs e especialistas de F1. Depois do “caso” das asas dianteiras flexíveis, chega agora o “caso do Mini DRS”.

Este “truque” baseia-se nas propriedades dos compósitos de fibra de carbono, que são leves, flexíveis e resistentes ao stress. Os engenheiros da F1 concebem asas que se fletem a altas velocidades para reduzir o arrasto (aumentando assim a velocidade de ponta), regressando depois à sua forma original para proporcionar força descendente durante a travagem e as curvas. Estas asas têm de passar nos testes de carga estática da FIA, mas são concebidas para fletir sob carga aerodinâmica, explorando as vantagens de desempenho dos materiais e mantendo-se legais.

Na primeira parte da temporada de F1 de 2024, o MCL38 da McLaren apresentava menor eficiência aerodinâmica em comparação com a Red Bull e a Ferrari. No entanto, a partir do Grande Prémio de Espanha, a McLaren introduziu novas asas traseiras que, embora não fossem radicalmente diferentes no design, apresentavam materiais atualizados que melhoravam a sua eficiência. Esta mudança tornou-se particularmente notória durante o Grande Prémio do Azerbaijão, onde a asa DRS mostrou um efeito “mini-DRS” ao elevar-se ligeiramente sob carga aerodinâmica, criando uma vantagem de desempenho mesmo quando o DRS não estava ativado.

Esta inovação permitiu à McLaren manter elevados níveis de downforce e, ao mesmo tempo, atingir boas velocidades de ponta, melhorando o seu desempenho nas curvas e a gestão dos pneus. A asa traseira passou nos testes estáticos da FIA e está em conformidade com os regulamentos, demonstrando a capacidade da McLaren de ultrapassar os limites da engenharia e obter uma vantagem competitiva.

