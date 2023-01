F1: O novo desafio de Pierre Gasly | AutoSport

Pierre Gasly vai começar uma nova aventura na Alpine. O piloto francês vai representar as cores da Alpine este ano e é a segunda vez que o francês sai da Alpha Tauri (antes Toro Rosso) para tentar a sua sorte. A primeira vez foi para a Red Bull, numa tentativa que não correu da melhor forma.

Quando Gasly assumiu o volante da Red Bull, era jovem e não estava preparado para os desafios que encontrou na equipa austríaca. Por isso, em meio ano acabou por ser dispensado e atirado de volta para a Toro Rosso. Não baixou os braços e conseguiu recuperar, afirmando-se como um dos bons talentos da F1. Este ano volta a sair da sua zona de conforto, mas diz-se muito mais preparado para tal:

“Parece que foi há uma eternidade que estive com a Red Bull, e desde então, muita coisa aconteceu, profissional e pessoalmente”, disse Gasly. “Sinto que cresci em todas as áreas. Lembro-me de quando entrei na Red Bull, a sensação que tinha quando lá fui, e agora a sensação, a minha abordagem e mentalidade de ter entrado na Alpine, é completamente diferente. Tenho ideias muito mais claras. Penso que é mais como clareza na minha mente sobre o que é necessário para estar em bom nível, e o que é necessário para ser competitivo. [Quero] usar principalmente essa experiência com AlphaTauri, nos bons e maus momentos, e usar também a experiência na Red Bull para tirar o melhor partido desta oportunidade com a Alpine. Estou muito mais confiante de que vou ser muito bem-sucedido, não tenho dúvidas quanto a isso. Olhando para 2019, mesmo que se pense que foi apenas há três anos, pessoalmente que evoluí muito”.