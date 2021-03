F1: O novo capacete de Lando Norris

O piloto da McLaren Lando Norris revelou o seu novo design de capacete para a temporada 2021 repleto das cores da sua marca Glitch.

O piloto britânico tem dado asas à sua imaginação tendo apresentado algumas decorações muito interessantes, lembrando o capacete que usou no GP de Portugal com alguns símbolos típicos portugueses. Esta é a decoração apresentada pelo #4.

Glitching to go. 👊🏁@LandoNorris chats us through his helmet plans for 2021 and gives an early glimpse of the new camo-inspired lid he’ll be sporting for #F1Testing in Bahrain. pic.twitter.com/SamVvTq34W