F1: O novo capacete de Charles Leclerc

Charles Leclerc usou as suas redes sociais para mostrar o seu novo capacete para 2021. O piloto da Ferrari tem este ano um novo colega de equipa e tem como missão tentar reaproximar a Ferrari do topo. As novas cores do capacete continuam a ter a bandeira do Mónaco bem presente no esquema escolhido para esta época:

New year, new helmet 🔥

What do you think ? pic.twitter.com/aLJMgLyxAC — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) February 27, 2021