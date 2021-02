F1: O novo capacete de Carlos Sainz

Carlos Sainz mostrou ao mundo as novas cores do seu capacete para 2021. O piloto espanhol tem como missão ajudar a Scuderia a regressar ao topo, ao mesmo tempo que tem de enfrentar um dos maiores talentos da grelha e provar que a boa forma evidenciada na McLaren não foi um acaso. Para já ficam as cores do seu novo capacete:

.@CarlosSainz55’s helmet is just 😍



Who’s looking forward to seeing it in action? 🏎#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/G8pJlwTS7J — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 28, 2021