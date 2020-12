F1: O nome Fittipaldi de regresso

Pietro Fittipaldi irá fazer a sua estreia na F1. O jovem brasileiro levará assim o mítico nome Fittipaldi de volta ao Grande Circo.

O piloto de reserva da Haas tem a oportunidade de se estrear na F1, ocupando o lugar do lesionado Romain Grosejan. Pietro já foi campeão na NASCAR Whelen All-American Series (2011), Protyre Formula Renault Championship (2014), MRF Challenge Formula 2000 (2015/2016) e na World Series Formula V8 3.5 (2017). É piloto de testes da Haas desde 2018 e será o quarto piloto da família a correr na F1.

A família Fittipaldi tem um peso enorme no automobilismo, com o avô de Pietro, o grande Emerson Fittipaldi a ser o nome mais sonante. Bicampeão do mundo de F1(1972 e 1974) e duas vezes vice campeão (1973 e 1975), Emerson e uma lenda viva do desporto motorizado. Wilson Fittipaldi, imrão de Emerson, também correu na F1 com menos sucesso, tendo feito 35 GP (1972-1975). O filho de Wilson, Christian Fittipaldi, também correu na F1 (1992-1994) e foi colega de equipa de João Barbosa no campeoanto IMSA até há bem pouco tempo. Enzo, irmão de Pietro, é piloto da Academia de jovens pilotos da Ferrari.

Mas Fittipaldi é também o nome de uma equipa de F1. A Copersucar-Fittipald surgiu cinco anos após o aparecimento da Copersucar. O projeto de Wilson Fittipaldi começou com o nome Copersucar e o sucesso nunca esteve realmente à vista. Um fogacho de alegria aconteceu em 1978 com o segundo lugar de Emerson no GP do Brasil. Em 1980 o projeto passa a ter o nome Fittipaldi com Emerson ao volante e um jovem de nome Keke Rosberg. Dois pódios na primeira época e um oitavo lugar no campeonato de construtores pareciam ser um bom pronuncio, mas a equipa nunca foi verdadeiramente competitiva e com a saída de cena de alguns patrocinadores o projeto foi dado como terminado em 1982.

O regresso do nome Fittipaldi não estava previsto para tão breve, mas como estamos em 2020… Pietro terá a hipótese de se mostrar ao mundo, em condições difíceis é certo, mas para os fãs mais saudosistas, o regresso do nome Fittipaldi tem de ser encarado com alguma nostalgia.