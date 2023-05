F1: O motivo que levou Christian Horner a deixar a competição | AutoSport

Christian Horner deixou de ser piloto aos 25 anos e explicou o motivo pelo qual deixou a competição. E o motivo pelo qual deixou as corridas foi simples: a sua perceção do risco mudou.

Para ser piloto de competição é preciso ter talento, mas acima de tudo, capacidade mental para gerir a pressão e os riscos. Mas Horner terá chegado a um ponto que não conseguiu gerir mais os riscos:

Em declarações ao Financial Times, disse: “Parei porque cheguei à Fórmula 2, mas reconheci que à medida que os carros se tornam mais potentes, apercebemo-nos do risco que está envolvido. Conseguir desligar a cabeça do coração é por vezes bastante difícil e eu não estava preparado para correr os riscos. Houve uma auto-preservação que entrou em jogo e disse ‘isto é estúpido’, por isso soube que era altura de parar.”

Mas nem por isso a sua carreira no desporto motorizado pode ser considerada um fracasso tornando-se num dos melhores e mais prestigiados chefes de equipa da F1.