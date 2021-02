F1: O motivo pelo qual o nome Mercedes não aparece no MCL35M

Um dos pormenores que foi prontamente notado no lançamento de ontem do novo monolugar da McLaren foi a ausência do nome Mercedes no carro e até nos fatos dos pilotos.

A explicação é, no entanto, bastante simples. O acordo feito entre a Mercedes e a McLaren apenas refere o fornecimento de motores e não tem nenhum acordo de marketing incluído e por isso a McLaren não tem obrigação de colocar qualquer referência ao seu fornecedor. O mesmo aconteceu na Racing Point ( e certamente acontecerá na Aston Martin) e na Williams apenas o logotipo é visível nos fatos dos pilotos. Assim parece ser política da Mercedes não forçar a que haja qualquer referência à marca nas suas equipas cliente.

Embora não haja nenhuma referência à Mercedes, espera-se que as diferenças sejam notadas em pista. Apesar dos Flechas de Prata terem referido que alguns problemas nas unidades germânicas, os testes da McLaren correram sem problemas. Questionado se a McLaren tem alguma preocupação com os motores Mercedes, o diretor técnico James Key afirmou: “É obviamente uma pergunta para a Mercedes, na verdade. Não podemos responder a isso. Até à data, fizemos alguns testes em escala real num banco de testes e têm sido completamente livres de problemas.”

“Penso que a instalação do Mercedes é certamente extremamente arrumada”, explicou ele. “Pode-se ver a atenção aos detalhes. É muito simples de integrar a esse respeito. E isso tem-nos dado alguns pontos positivos. O que se tornou claro nos últimos meses é que a instalação da Mercedes é muito boa para se trabalhar. Tivemos de instalar o motor neste ambiente homologado, e penso que trabalhar com os colegas da Mercedes, e com a unidade que nos estão a fornecer, tornou razoavelmente fácil.”

Uma coisa é já clara, a nova unidade motriz permite que a traseira do carro seja mais delgada, o que traz benefícios ao nível da aerodinâmica e o que comprova a melhor “arrumação” da unidade alemã.