F1: O motivo pelo qual Flavio Briatore não convidou Adrian Newey

Adrian Newey, o muito procurado designer de F1, optou por se juntar à Aston Martin depois de anunciar a sua saída da Red Bull, apesar do interesse de várias equipas, incluindo a Alpine. O conselheiro da Alpine, Flavio Briatore, explicou que a Alpine não estava preparada para alguém do calibre de Newey, uma vez que a estrutura da equipa precisava de utilizar plenamente os seus talentos. Briatore sugeriu que talvez estivessem prontos dentro de dois ou três anos.

O custo foi outro fator. O salário de Newey é comparável ao de um piloto de topo, o que teria tido um impacto significativo no orçamento da Alpine ao abrigo do limite atual. Briatore salientou que as equipas ricas têm uma vantagem porque podem pagar a pilotos e engenheiros de alto custo sem sacrificar outras áreas. Argumentou que a inclusão dos salários dos pilotos no limite orçamental criaria um sistema mais justo, permitindo às equipas decidir se investem mais no piloto ou no carro.

“É preciso perguntar-lhe”, começa Briatore em conversa com a Auto, Motor and Sport. “Adrian é um artista. Ainda não estamos preparados para alguém como ele. Para beneficiar dele, é preciso ter a equipa certa à sua volta. Talvez daqui a dois ou três anos estejamos preparados para ele. É por isso que nunca falei seriamente com ele. Em teoria, o limite orçamental parece muito bom. A realidade é diferente. Se quisermos fazer as coisas bem-feitas, o piloto tem de ser incluído no orçamento. E os engenheiros caros também. Adrian Newey é tão caro como um piloto. É um grande fator de despesa. Assim, as equipas ricas terão sempre uma vantagem porque podem pagar os pilotos ou engenheiros caros e não têm de sofrer noutras áreas. Se o piloto fosse incluído, seria um sistema justo. Assim, poder-se-ia decidir: prefiro gastar o meu dinheiro com o piloto ou com o carro?”