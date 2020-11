F1: O momento que mudou Lewis Hamilton

Lewis Hamilton tornou-se num dos melhores a gerir corridas e pneus, mas essa capacidade não surgiu facilmente e teve de ser trabalhada. Mark Temple, antigo engenheiro de Hamilton na McLaren recordou essa fase.

Hamilton demorou a adaptar-se a filosofia de pneus da Pirelli. O estilo de condução e a postura do britânico nas corridas não saía beneficiada com as novas borrachas na altura e demorou até conseguir “apanhar o jeito”. Mas no GP de Espanha de 2012, tudo mudou:

“Em 2011, a Pirelli apareceu e mudou a forma como os pilotos tinham de guiar na corrida”, explicou Temple no podcast F1 Nation. “A ideia de que era preciso guiar mais devagar para ir rápido era estranha para o Lewis. Foi um ano difícil para ele. pois além disso, havia muita coisa a acontecer na sua vida mas isso foi algo que realmente o desafiou mais.”

“Principalmente porque seu companheiro de equipa era o Jenson Button, que era o mestre em ir rápido enquanto guiava devagar. E isso perturbou-o um pouco, mas então … o ponto em que tudo mudou foi em Barcelona.”

“Portanto, em 2011 ele não conseguia guiar devagar para cuidar dos pneus, mas em 2012, Barcelona, ​​depois daquela fantástica pole position, fomos mandados para o final do grid por causa de um erro no reabastecimento na qualificação. A única maneira de ultrapassar em Barcelona é superar todos os outros usando a gestão de pneus e isso foi como uma espécie de momento Eureka … e ele colocou o foco nisso, mudou e daquela corrida em diante ele realmente entendeu a importância disso. ”

Tendo largado atrás de 24º, Hamilton subiu até terminar em oitavo, uma posição à frente de seu companheiro de equipa, que foi 10º no grid.

“De certa forma, isso caracteriza o Lewis – ele está no seu melhor quando enfrenta um contratempo”, acrescentou Temple, que agora é o principal engenheiro de desempenho da McLaren. “Se ele tem uma sexta-feira má, o companheiro de equipa deve ficar preocupado com o sábado. Se ele tiver um sábado mau , o companheiro de equipa deve ficar preocupado com o domingo. Há um pouco de stresse, frustração, desabafos no rádio… Mas tirando isso do sistema, ele sobe o nível e fica imparável.”