F1: O momento embaraçoso entre Christian Horner e Mohammed ben Sulayem na Gala da FIA | AutoSport

Foi um momento estranho e que deixou a sua marca na Gala de entrega de prémios da FIA. O episódio deu-se quando Christian Horner subiu ao palco para receber o troféu pelo triunfo da Red Bull no Campeonato do Mundo de Construtores da Fórmula 1, na presença do CEO da competição Stefano Domenicali, que tentou desanuviar a situação, e o Presidente da FIA Mohammed ben Sulayem.

“Esta taça não tem nada a ver com o limite orçamental, está bem?”, disse Ben Sulayem quando entregou o troféu ao responsável da Red Bull. “Isto é da FIA, por isso não vamos deduzi-lo do limite orçamental, está bem?”.

No seu discurso depois de receber a taça, Horner abordou o que apelidou de “confusão” na atribuição de pontos no final do Grande Prémio do Japão, que como sabemos, apanhou quase todos de surpresa por não terem sido concluídas todas as voltas da prova, mas foi entregue a pontuação total aos dez primeiros classificados. Após esse momento, o Presidente da FIA argumentou que “uma coisa que disse sobre o Japão, disse que era controverso, não. A FIA levou com a culpa pela atribuição dos pontos, mas não foi a FIA que fez as regras, foram as equipas que fizeram as regras e nós apenas as implementamos”. Nesse instante, Stefano Domenicali interviu e disse para todos se manterem concentrados, mas Ben Sulayem voltou a ter a palavra, afirmando que a Red Bull e Max Verstappen “merecem a vitória, todos os que ganham merecem, estas são as regras, tão bem feitas, digo-o honestamente”.

An edit of the presentation that includes references to the cost cap, MBS speech and a little convo on stage between Verstappen and Horner 👀. #FIAPrizeGiving2022 #F1 pic.twitter.com/0ahmRFJwkr — Ed Spencer (@EdSpencer99) December 10, 2022

Foto: Twitter FIA