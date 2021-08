F1: O momento em que Max Verstappen convenceu Helmut Marko | AutoSport

Helmut Marko relembrou o momento em que ficou convencido do talento de Max Verstappen. Em 2014 o neerlandês passou a fazer parte do programa da Red Bull, mas houve uma prova que chamou à atenção de Marko.

O jovem competia na Fórmula 3 e conseguiu um segundo hat-trick de vitórias em Norisring em condições meteorológicas variáveis, e Marko explicou que esse encontro em particular chamou a sua atenção.

“As condições estavam em constante mudança. Choveu, secou – e lá estava ele, penso eu, uma média de dois segundos mais rápido do que todos os outros”, disse Marko no ServusTV. “E depois ficou claro que se tratava de um talento extraordinário. Ele preparou-se bem para a nossa reunião e foi uma das conversas mais longas que tive com um piloot”, explicou Marko. “Foi profundo e notei que vontade e que ambição existia, mas também que preparação ele fez com o seu pai sob condições muito duras”.

O resto da história já é conhecida. Verstappen é agora um dos maiores talentos da F1 e luta este ano, pela primeira vez, pelo título mundial. Mais uma aposta acertada da Red Bull.