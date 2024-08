F1: o mistério que tirou o Red Bull RB20 do ‘pedestal’…

Max Verstappen e a equipa têm falado de falta de equilíbrio no Red Bull RB20, e depois de se ter assistido ao domínio quase total, na fase inicial da época, quando até Sergio Pérez fazia bons resultados, fruto do facto do monolugar de Milton Keynes esconder quase por completo as suas debilidades, eis que as coisas mudam por completo, com a McLaren (especialmente esta), a Mercedes e a Ferrari a andarem hoje em dia ao nível dos Red Bull.

Por isso, tentámos saber se a falta de equilíbrio no carro se deve a algo que foi introduzido com o desenvolvimento ou foi algo que sempre existiu, mas que agora está mais exposto porque está a ser pressionado um pouco mais, especialmente pela McLaren? “Não sucedia nas primeiras corridas. Mas sim, algo no carro tornou-o mais difícil de pilotar e é muito difícil identificar de onde é que isso vem neste momento. Como se percebe, está a prejudicar, claro, o nosso desempenho numa volta, mas também em séries longas de voltas”, disse Verstappen.

Parte da explicação deve estar no facto da Red Bull ter ‘carregado’ no downforce, que por sua vez degradou mais os pneus, enquanto a McLaren conseguiu um MCL38 com uma nova asa traseira mais eficiente e um ponto ideal de configuração, que poupou pneus e o facto de Lando Norris ter feito a melhor volta da corrida com pneus duros com 44 voltas ‘dizem’ que a degradação dos pneus foi bem menor que a da Red Bull, o que explica a diferença.

Por outro lado, Verstappen usou um ‘chão’ de especificação mais antiga, ao contrário de Sergio Pérez, porque a Red Bull quis comparar dados, e agora tem-nos para chegar a conclusões. Resta aguardar pelas cenas dos próximos capítulos…