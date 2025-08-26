F1: O mesmo anúncio, duas formas de o fazer
Sergio Pérez e Valtteri Bottas estão de regresso. A Cadillac avançou com a dupla esperada, com os dois experientes pilotos a serem as escolhas.
Apesar de a equipa ter deixado no ar a possibilidade de integrar um piloto norte-americano, a escolha acabou por recair sobre dois veteranos, com um total combinado de 527 Grandes Prémios, 23 pole positions e 16 vitórias. A decisão, explicada pela Cadillac, deve-se à necessidade de experiência para enfrentar os novos regulamentos técnicos de 2026, numa altura em que a equipa dará os primeiros passos no campeonato.
Bottas, afastado da Sauber com a chegada da Audi, vê na Cadillac a oportunidade de regressar a um projeto ambicioso e com espaço para um papel central. Já Pérez, que tinha ficado fora da grelha em 2025 após a saída atribulada da Red Bull, regressa determinado a provar o seu valor.
A ausência de um piloto norte-americano na formação inicial gerou alguma desilusão localmente, mas a Cadillac justificou a escolha pela dificuldade de lançar estreantes sem experiência de F1 numa era de testes limitados. Ainda assim, jovens como Jak Crawford (atualmente em destaque na Fórmula 2) poderão integrar o projeto em funções de teste ou desenvolvimento.
Com Graeme Lowdon como chefe de equipa, a Cadillac assume-se como a mais recente aposta norte-americana na Fórmula 1, apoiada pela General Motors e com ambições de se tornar uma equipa de fábrica a médio prazo.
São dois pilotos experientes mas duas formas distintas de estar na F1 e de comunicar.
Sérgio Pérez apostou numa mensagem mais emocional e mais voltada para o público mexicano, com algum patriotismo à mistura.
¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?#WeAreBack #SP11 pic.twitter.com/TD7uCX6bNa
— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 26, 2025
Já Bottas apostou numa forma mais… original para mostrar ao mundo que vai representar uma equipa americana:
— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) August 26, 2025
The set-up vs the shot 😭
Straight into F1 meme lore!
🧍🏼♂️ @ValtteriBottas
📸 @paulripke pic.twitter.com/25bu8F3tdT
— Crash.net – Formula 1 (@CRASH_NET_F1) August 26, 2025
