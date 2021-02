F1: O maior desafio da Mercedes

A Mercedes encara 2021 como um ano difícil para a equipa que provávelmente enfrenta um dos maiores desafios desde 2014.

Mas esse desafio não vem dos adversários mas sim das regulamentações. A Mercedes enfrenta este ano o limite orçamental, um desafio tremendo para uma estrutura que cresceu muito nos últimos anos e se habituou a resolver os problemas usando grandes quantidades de dinheiro. James Allison falou sobre o assunto:

“Temos um conjunto de regulamentos que obrigam os orçamentos das grandes equipas a ir ao encontro dos do meio da tabela, e onde todos nós temos basicamente o mesmo poder de fogo financeiro para prosseguir com o campeonato. Esta tem sido uma mudança muito interessante aqui dentro da Mercedes, porque somos uma das maiores equipas da Fórmula 1 e por isso tivemos de descobrir como podemos operar com muito menos recursos financeiros do que poderíamos ter tido anteriormente.”

“Isto significa descobrir como podemos fazer componentes no nosso carro para durar mais tempo, como construí-los mais baratos e como garantir que mantemos o mesmo tipo de desempenho que tínhamos anteriormente, apesar do nosso orçamento global ter diminuído. É um enorme desafio e a construção do carro é apenas uma parte dele”.

“Provavelmente a maior arma que poderíamos ter para atacar estes novos regulamentos financeiros de uma boa maneira seria lançar um carro que seja rápido desde o início porque um carro que seja rápido desde o início vai ser mais barato para se manter rápido durante toda a época”, avaliou Allison.

“Portanto, esperemos que ter feito um bom trabalho suficiente no carro no início do ano, para permitir que os nossos planos se desenrolem de uma forma que nos veja a operar a um nível elevado com este novo constrangimento, onde estaremos a lutar exactamente com as mesmas armas que todos os outros”.