F1: O legado de Chase Carey

Com o fim de 2020 chegou também ao fim o ciclo de Chase Carey na F1. O americano teve a dificil tarefa de suceder a Bernie Ecclestone e fez o balanço da sua passagem.

Stefano Domenicali, uma cara já bem conhecida da F1 irá agora ser o homem do leme na F1, mas o seu antecessor, Carey, sai com o sentimento de missão cumprida.

Quando chegou, a F1 estava virada apenas para as fontes de receita imediata, tinha alguma alergia a redes sociais e aos novos meios de comunicação, era um Grande Circo fechado onde apenas as maiores carteiras tinham acesso, numa fase em que o espetáculo deixava cada vez mais a desejar.

Com a chegada da Liberty, Carey foi apontado como o novo chefe da F1 e não foram tempos fáceis para o americano. Primeiro teve de se habituar a um ambiente muito particular, à forma como as equipa negoceiam, à exigência e ao ritmo frenético da F1.

Mas no seu reinado a F1 finalmente abriu-se para as redes sociais, trouxe inovação e novidade às transmissões TV, mostrou-se através de um documentário na Netflix que levou a competição a pessoas que não queriam saber de corridas e com isso foi aos poucos aumentando a base de fãs. Foi buscar Ross Brawn que ficou a tratar da vertente desportiva que tratou de identificar as lacunas existentes e criar um conjunto de regulamentos técnicos que se espera possam minorar os maiores problemas das corridas… a impossibilidade de lutas roda com roda, por parte dos pilotos.

Também iniciou a caminhada sustentável da F1, com o compromisso de se tornar 100% sustentável em 2030, com a aposta em combustíveis sintéticos a ser a maior bandeira desta iniciativa.

Além disso e talvez o mais importante, Carey conseguiu que as equipas assinassem o novo Pacto de Concórdia, o que confirma a presenças das 10 atuais estruturas no futuro a médio prazo, que dá perspetivas muito mais interessantes para as equipas. Conseguiu que marcas até agora pouco interessadas na F1, começassem a mostrar algum interesse e ultrapassou uma das maiores crises do desporto, com a COVID 19 a ser contornada da melhor forma possível. No geral a F1 parece agora melhor e mais preparada para o futuro.

Questionado sobre qual seria o seu legado, disse Carey: “Penso que cabe sempre a outros avaliar e escrever legados. Mas penso que coletivamente construímos um desporto mais forte, temos um modelo de negócio mais sustentável para nós e para as equipas e mais centrado nos nossos adeptos. Já dissemos antes, quando assumimos a Fórmula 1 em 2017, que herdámos uma organização esquelética que carecia de estrutura e visão. Não tinha meios de comunicação social, atividade de marketing, operação de construção de marca e raramente havia envolvimento com os adeptos.”

“Desde 2017 que temos vindo a promulgar um plano de crescimento deste incrível desporto global da forma que ele merecia. Esse plano foi construído com base na melhoria da competição e da ação na pista, na atualização dos eventos para verdadeiros espetáculos, no desenvolvimento agressivo das capacidades dos media digitais ao mesmo tempo que atualizávamos a nossa transmissão tradicional para os adeptos, explorando oportunidades de crescimento tanto geograficamente como expandindo a nossa marca, e melhorando o modelo de negócio para a Fórmula 1 e as suas equipas, para reforçar os parceiros existentes e atrair os novos parceiros certos”.

“Entrámos em 2020 com um orçamento que reflete o crescimento contínuo das receitas e dos lucros”, explicou ele. “Sentimo-nos igualmente positivos quanto à nossa capacidade de manter este crescimento em 2021 e 2022. 2020 foi um ano único, mas não alterou a nossa curva de crescimento para o futuro e, entrando no novo ano, pensamos que o desporto tem uma plataforma forte para continuar a crescer.”

“Demos passos em frente desde a semana assumimos a tarefa em 2017, mas o nosso crescimento mais excitante está à nossa frente e penso que Stefano fará um trabalho fantástico e levará o negócio para a frente a partir das fortes bases que criámos”.



O trabalho de Carey não foi fácil e teve de enfrentar muitas dúvidas ao longo da sua caminhada, com uma F1 demasiado habituada ao método Bernie. Conseguiu estabelecer uma espécie democracia, num mundo que se pensava que apenas funcionaria em ditadura. Em certos momentos faltou um pulso mais firme, mas o que Carey e a sua equipa conseguiu no novo pacto de Concórdia é algo que parecia ser impensável. As equipas grandes aceitaram dividir de forma mais equitativa o bolo, vão reduzir a sua operação e vai abdicar de orçamentos faraónicos. Pensou-se na F1 em primeiro lugar, quando antes cada um pensava por si e para si. A F1 é agora muito diferente do que era em 2017 e a mudança parece ser francamente positiva e o futuro é agora mais risonho.