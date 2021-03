F1: O imperdível trailer da Temporada 3 de Drive To Survive da Netflix

Está quase a chegar, no dia 19 de março, a muito aguardada terceira temporada de Drive To Survive, da Netflix, naquela que é considerada até à data a melhor série dramática sobre a F1. Os adeptos serão novamente levados para os bastidores, para testemunharem em primeira mão como os pilotos e equipas lutaram pelas vitórias, num ano sem igual no mundo inteiro. Batalhas intensas, rivalidades ferozes, pódios inesperados e o incrível sétimo título mundial de Lewis Hamilton garantirão que esta terceira temporada seja uma das mais movimentadas até agora, apesar da competição ter tido apenas 17 corridas.

A série de dez episódios será lançada a 19 de março. Veja o trailer e conte os dias…