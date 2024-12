F1, o Herói Esquecido de 2024: Vote no seu favorito

Mas queremos dar também uma menção honrosa a Yuki Tsunoda, que teve também a sua melhor temporada na F1. Mais maduro, mais consistente, marcou 30 dos 46 pontos da RB. A sua velocidade é inquestionável, mas a sua postura e o seu temperamento afastaram-nos da vaga na Red Bull que foi entregue a Liam Lawson. Um golpe tremendo na moral do japonês que terá de provar em 2025 que tem estrutura mental para aguentar a desilusão e continuar a sua evolução, um pouco à imagem do que fez o seu amigo Pierre Gasly, quando foi despromovido da Red Bull para a Alpha Tauri.

Em termos estatísticos puros, a época de 2024 pode não ter sido a melhor desde que Hülkenberg ingressou na F1. Mas parece-nos que foi uma das melhores da sua carreira. Há muito que não víamos o alemão a apresentar um nível elevado de forma tão regular e consistente. “Hulk” conquistou mais de metade dos pontos da Haas em 2024, foi sucessivamente o melhor piloto da equipa e as suas prestações, especialmente em qualificação, foram excelentes. Graças a esta forma notável, conseguiu um lugar na Audi para a próxima temporada, um feito tremendo para um piloto que esteve dois anos parado e que já era dado como carta fora do baralho. Hülkenberg regressou, provou o seu valor e conseguiu mais uma vez um lugar numa equipa de fábrica. O tempo fora da F1 fez-lhe bem, a parentalidade também, e Hülkenberg é agora um piloto mais sorridente, mais de bem com a vida e com a F1, tal como aconteceu a Kevin Magnussen no seu regresso. Pelas prestações que obteve de forma regular, é a nossa escolha para Herói Esquecido de 2024.

É tempo de o leitor AutoSport eleger o seu Herói Esquecido de 2024. Para si, quem foi o piloto ou equipa que merecia mais destaques pelas conquistas alcançadas nesta temporada? Iremos colocar os pilotos e as equipas a votação e avançamos já com a nossa escolha para 2024:

A época terminou e os prémios foram todos entregues. O tempo é de retrospetiva e de análise. E a distinção do “Herói Esquecido” de 2024 está por entregar. Foram vários os pilotos eleitos para o prémio que valoriza os feitos dos pilotos ou equipas, apesar do resultado receber menos destaque.

