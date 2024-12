F1, o Herói Esquecido de 2024: Resultado da votação

A época terminou e os prémios foram todos entregues. O tempo é de retrospetiva e de análise. E a distinção do “Herói Esquecido” de 2024 está por entregar. Foram vários os pilotos eleitos para o prémio que valoriza os feitos dos pilotos ou equipas, apesar do resultado receber menos destaque.

Em 2024 13 pilotos eleitos e duas equipas. Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda (3 vezes), Esteban Ocon (2 vezes), Alex Albon (2 vezes), Nico Hülkenberg (duas vezes), Oscar Piastri, Charles Leclerc, Franco Colapinto / Oliver Bearman, Fernando Alonso, Liam Lawson e Pierre Gasly foram nomeados como Heróis Esquecidos, tal como a Alpine (4 vezes) e a Haas.

É tempo de o leitor AutoSport eleger o seu Herói Esquecido de 2024. Para si, quem foi o piloto ou equipa que merecia mais destaques pelas conquistas alcançadas nesta temporada?

A na votação, o piloto mais votado foi Nico Hülkenberg, com 19,4% dos votos, seguido de perto por Pierre Gasly. A fechar o top 3, a Haas e Fernando Alonso, com 7,5% dos votos.

VOX POP

Cágado1

Não concordo com a escolha do Hulk, porque essa não passou despercebida a ninguém. Para mim esquecido é quem fez uma grande temporada, com as armas que tinha e face ao companheiro, sem dar na vistas. Tendo em conta isso, o herói verdadeiramente ‘esquecido’, para mim foi o Alonso – ficou muito aquém do ano passado, mas continuou em grande forma, fora dos holofotes. Dito isto, continuo a achar que estava na hora de se dedicar só à carreira dos seus protegidos.

JP7F

A minha escolha é a Haas, em 2023 anunciava-se a morte do projeto Haas, uma equipa falida, desmotivada que parecia fazer reserva ao último lugar. Sem o espalhafato do Steiner, que em boa hora foi embora, Komatsu consegui dar um rumo à equipa e avançar no pelotão, os upgrades introduzidos foram eficazes e especialmente Nico Hülkenberg teve um desempenho consistente ao pontuar em muitas corridas. A escolha de pilotos para 2025 também me parece interessante, Ocon é um bom piloto e o Bearman já mostrou ter potencial. O novo acordo com a gigante japonesa (Toyota) demonstra bons indícios e ambição de se manterem na fórmula 1 e continuarem esta trajetória ascendente.

Deixo uma menção honrosa ao Gasly, que quando o carro ganhou competitividade esteve lá e conseguiu resultados surpreendentes.

917/30

Voto Alonso, que fez autênticos milagres com um carro que variadas vezes esteve entre os três piores da grelha.