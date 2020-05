F1: O grid de 2021 (para já)

Com as mudanças que vimos esta semana em três equipas, o grid de 2021 promete ser muito diferente do de 2020. Eis o que sabemos até agora:

Não sendo ainda certo o que a crise do novo coronavírus irá trazer ainda iremos olhar para a F1 de 2021 com dez equipas no grid, sem alterações neste aspeto.

Mercedes – Tanto Lewis Hamilton como Valtteri Bottas têm contrato apenas até ao final desta época pelo que a sua continuidade na equipa está em dúvida. No caso de Hamilton o cenário mais provável (para não dizer certo) é a permanência na equipa. Red Bull e Ferrari não deverão receber o britânico que, para continuar a vencer títulos terá de ficar na Mercedes, uma perspetiva que por certo não desagrada. Já Valtteri Bottas terá de convencer a equipa que pode ser solução para o futuro, uma vez que George Russell espreita por uma oportunidade, ele que é visto como o futuro da equipa.

Ferrari – Tudo decidido na Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz serão a dupla para as próximas épocas. A Ferrari tratou de resolver tudo de forma rápida e eficaz e apostou as fichas todas em Leclerc. A dupla não é uma das mais fortes do grid, mas dá garantias para o futuro da Scuderia. Uma aposta de risco que pode correr bem… se a instabilidade típica da equipa for resolvida.

Red Bull – Max Verstappen está garantido para as próximas épocas e é o homem em que se depositam todas as esperanças da equipa. A vaga de colega de equipa de Verstappen é agora ocupada por Alex Albon que terá de provar o seu valor em 2020. Se mostrar no mínimo o que mostrou em 2019 deverá ficar com o lugar, mas Pierre Gasly e Daniil Kvyat (mais o primeiro) estão na corrida pelo lugar.

McLaren – Uma das duplas mais entusiasmantes para 2021. Daniel Ricciardo e Lando Norris estão confirmados para as próximas épocas e garantem qualidade e irreverência. Neste capitulo, a equipa de Woking será das mais bem servidas do grid.

Renault – Esteban Ocon tem contrato com a equipa para 2021 e deverá ser aposta para o futuro. Um jovem com qualidade, francês e que pode levar a equipa aos lugares desejados. A saída de Ricciardo deixou Cyril Abiteboul aziado e terá agora de procurar uma alternativa. Christian Lundgaard é hipótese, mas os responsáveis da equipa quererão um nome sonante. Sebastian Vettel pode ser opção e Fernando Alonso voltou a ser referido como opção para a equipa.

Racing Point – Embora não seja oficial a dupla está escolhida. Sergio Pérez está confirmado para mais três épocas e Lance Stroll deverá também estar ao volante do carro em 2021.

Alfa Romeo – Tudo por definir na equipa. Kimi Raikkonen termina contrato este ano e não se sabe se tem vontade de continuar ou não e Antonio Giovinazzi viu o sonho de representar a Ferrari terminar esta semana. Não é descabido que a equipa mantenha a dupla mas neste momento não há certezas de nada.

Alpha Tauri – Embora não tenha nada definido, o mais certo é manter a dupla de pilotos. Kvyat e Gasly são uma boa dupla para a equipa e embora estejam de olho na Red Bull, apenas se Albon desiludir muito é que voltarão a ter hipótese. O mais certo é ficarem na Alpha Tauri.

Haas – Romain Grosjean já disse que ponderou retirar-se e termina o contrato com a equipa no final de 2020. Kevin Magnussen também terá de renovar acordo e como as hipóteses mais interessantes para o dinamarquês estão de portas fechadas a renovação de contrato deverá ser o cenário mais provável. Já Grosjean estará numa situação mais incerta e há poucas informações sobre o futuro do francês.

Williams – Nicholas Latifi não deverá ter lugar noutra equipa pelo que a permanência é o cenário mais certo. Russell espera pela vaga na Mercedes e tal poderá materializar-se em 2021. Se assim for a equipa terá de encontrar outra solução