F1: O (grande) investimento da Cadillac até agora

A F1 é feita de números impressionantes e a Cadillac enfrentar agora essa realidade. O projeto americano da Fórmula 1 já terá ultrapassado a marca de mil milhões de dólares antes mesmo da estreia oficial em Grande Prémio, segundo revelou Will Buxton.

A entrada da marca do grupo General Motors surge num momento de forte expansão da Fórmula 1 no mercado dos Estados Unidos. Contudo, ao contrário de outros construtores, como a Audi, que adquiriu uma estrutura já existente, a Cadillac optou por construir o projeto de raiz.

Apesar do investimento elevado, a equipa ainda não assegurou um patrocinador principal, o que reforça a dimensão do risco financeiro.

Em declarações ao podcast Up to Speed, Will Buxton sublinhou a dimensão do investimento:

“Vamos estabelecer uma base desde o início. Eles já gastaram, e ainda nem sequer rodaram em condições de corrida, mil milhões de dólares. É isso que se acredita que tenham investido até agora. Apenas para chegar à grelha. E não têm patrocinador principal. É um enorme esforço financeiro, não apenas para a Cadillac e para a General Motors, mas também para a TWG, Dan Towriss e todo o grupo por detrás do lançamento da equipa. Pergunto-me quantos deles vão aguentar o percurso. Ter três bases pode não ser uma estratégia otimizada para qualquer equipa, quanto mais para uma equipa totalmente nova.”