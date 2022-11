F1: O Grande Circo foi a Las Vegas (vídeo) | AutoSport

O evento de Las Vegas está destinado a ser um dos mais badalados da próxima época. Há grande expetativa para a estreia da F1 na “cidade do pecado” e os fãs já puderam ter uma pequena amostra do que poderão ver.

A F1 montou um espetáculo com a presença da Mercedes e da Red Bull, contando com Sergio Pérez, Lewis Hamilton e George Russell, na festa de lançamento do GP de Las Vegas. Veja algumas das imagens da festa: