F1: O GP de Espanha regressa ao traçado sem chicane | AutoSport

O Circuito de Barcelona-Catalunha regressará ao antigo traçado sem a chicane antes da reta da meta no último setor, esperando apenas a aprovação da alteração pela FIA.

A chicane foi introduzida no Grande Prémio de 2007 por razões de segurança, mas nunca foi bem recebida, perdendo-se uma das curvas mais rápidas do circuito e que dava acesso à reta da meta. Deste modo, os promotores espanhóis pretendiam a homologação da FIA ao traçado sem a chicane para o Grande Prémio de 2023, o que acabou por acontecer agora. A FIA homologou a pista tanto com como sem a chicane no sector final.

A versão 2023 da pista terá os monolugares a fazerem a curva 13 à direita a uma velocidade muito mais elevada e com mais hipóteses de ultrapassagens no final da reta da meta, na travagem para a curva 1, que também terá uma escapatória maior.

As obras de requalificação do traçado catalão deverão estar terminadas em março, com o GP de Espanha a ter lugar em junho e com o comprimento total da pista de 4,657 metros.

🚨 BREAKING!! The #F1 #SpanishGP changes its track configuration! 🤩



Circuit de Barcelona-Catalunya will host the #SpanishGP without the chicane returning the circuit to its original last two corner layout. 🤩 pic.twitter.com/4jCZBqLQP7 — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) February 27, 2023