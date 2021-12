F1: O frente a frente nas qualificações | AutoSport

As qualificações são uma das melhores partes do fim de semana de corridas. É aqui que a velocidade pura dos carros é mostrada, que os pilotos vão ao limite e que as máquinas são levadas ao máximo das suas capacidades. É também o momento certo para comparar a velocidade pura entre os colegas de equipa. Vamos colocar aqui os resultados dos frente a frente nas qualificações.

Red Bull – Max Verstappen (20) vs Sergio Pérez (2)

O campeão do mundo de F1 esteve em grande este ano e na luta interna não deu hipótese. Com 10 poles conquistadas (piloto com mais poles), Verstappen foi a referência este ano e na luta com Pérez, ficou claramente a ganhar. O mexicano nunca foi o mais forte nas qualificações e este ano essa lacuna sentiu-se de forma mais evidente.

Mercedes – Lewis Hamilton (17) vs Valtteri Bottas (5)

Lewis Hamilton, considerado um dos melhores na qualificação, teve um ano abaixo do que teria desejado. Conseguiu 5 poles, metade do que Verstappen conseguiu, mas venceu na luta interna. Apesar de Bottas ter feito quatro poles, ficou apenas cinco vezes à frente de Hamilton, que levou a melhor 17 vezes sobre o colega de equipa. Mais uma prova da supremacia de Hamilton sobre Bottas.

Ferrari – Carlos Sainz (9) vs Charles Leclerc (13)

A consistência de Carlos Sainz levou o espanhol a ficar à frente do seu colega de equipa no final do ano, mas em termos de velocidade pura, foi Leclerc a destacar-se. O monegasco ficou à frente do seu colega de equipa 13 vezes, conseguindo 2 poles este ano. Sainz foi o Sr. Regularidade, mas Leclerc foi o Sr. Velocidade na Ferrari.

McLaren – Lando Norris (15) vs Daniel Ricciardo (7)

Lando Norris foi o piloto em destaque na McLaren e levou a melhor sobre Daniel Ricciardo em toda a linha. O jovem britânico destacou-se com excelentes prestações em corrida, mas foi na qualificação onde deu mais nas vistas (uma pole) e foi melhor em relação ao seu colega de equipa por 15 ocasiões. Um ano em grande para Norris.

Alpine – Esteban Ocon (11) vs Fernando Alonso (11)

O equilíbrio foi nota dominante na equipa francesa. Alonso regressou à F1 e apesar de algumas dificuldades iniciais, mostrou toda a sua qualidade no final da época, enquanto Ocon teve um ano de altos e baixos, mas em qualificação, não houve muitas diferenças pelo na que foi a dupla mais equilibrada ao sábado.

Alpha Tauri – Pierre Gasly (21) vs Yuki Tsunida (1)

A Alpha Tauri pode agradecer a excelente época que rubricou a Gasly que foi um dos melhores deste ano. O francês foi o melhor em toda a linha, frente a um estreante Tsunoda, ainda sem maturidade para as exigências da F1. O “score” na qualificação mostra bem o domínio de Gasly este ano na luta interna.

Aston Martin – Sebastian Vettel (14) vs Lance Stroll (8)

Sebastian Vettel trocou de equipa e começou uma nova fase da sua carreira na Aston Martin e foi o melhor piloto da equipa. As diferenças para o seu colega de equipa evidenciaram-se na qualificação, onde o alemão foi mais forte apesar de no final a contagem ter dado uma diferença pequena entre os dois. Mas nos sábados, foi Vettel o claro vencedor.

Williams – George Russell (20) vs Nicholas Latifi (2)

O Sr. Sábado como passou a ser conhecido, Russell mostrou que pode ser uma das referências nas sessões de qualificação na Mercedes. Na Williams foi colecionando passagens à Q2 e Q3, prova do seu talento e velocidade. Latifi ficou com as sobras e apenas por duas vezes conseguiu superar o seu colega de equipa.

Alfa Romeo – Antonio Giovinazzi (13) vs Kimi Raikkonen (7) , Giovinazzi (2) Vs Robert Kubica (0)

Giovinazzi teve de enfrentar dois colegas de equipa e se no caso de Kubica era exigido que o italiano levasse a melhor, contra Raikkonen esperava uma luta mais equilibrada, mas o italiano foi mais rápido do que o seu colega 13 vezes, levando claramente a melhor nesse capítulo.

Haas – Mick Schumacher (20) v Nikita Mazepin (2)

Schumacher foi o piloto mais rápido da Haas por larga margem e os registos na qualificação mostram bem isso. O alemão levou a melhor 20 vezes sobre o seu colega russo que teve muitas dificuldades este ano. Schumacher foi o claro vencedor em toda a linha.