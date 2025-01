F1: O foco da Ferrari nos testes de Barcelona

A Ferrari já começou o teste de três dias no circuito de Barcelona com um SF-23 modificado, partilhado por Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Isto segue-se à primeira saída de Hamilton em Fiorano, onde percorreu 89 km, com a FIA a limitar os testes a 1000 km e a quatro dias por piloto.

Sob a direção do novo diretor técnico Loic Serra, a Ferrari irá concentrar-se em duas áreas-chave: desgaste dos pneus e arranques. A análise do comportamento dos pneus, aproveitando a experiência de Serra, tem como objetivo enfrentar os desafios do passado e desenvolver estratégias para o carro de 2025. Embora os pneus de teste sejam diferentes das versões de corrida, a equipa avaliará a forma como as voltas de preparação, a temperatura e a pressão afetam o desgaste.

Além disso, o desempenho no arranque será aperfeiçoado, incluindo o trabalho de embraiagem e a otimização do fornecimento de potência entre o motor de combustão e o sistema híbrido.

Com melhores condições climatéricas em comparação com Fiorano, Hamilton ganhará mais familiaridade com o carro antes da estreia do SF-25, a 19 de fevereiro, uma vez que a Ferrari pretende ser competitiva na luta pelo campeonato de 2025.