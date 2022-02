F1: O exemplo da Haas, que vai ser repetido | AutoSport

O que vimos hoje por parte da Haas iremos , por certo, ver por parte de outras equipas. O carro que a Haas nos mostrou em Barcelona é radicalmente diferente do que foi visto na apresentação da decoração. Vimos pequenos traços da filosofia tentada pela Haas, mas o carro mostrado deu-nos uma visão de mais pormenores interessantes. E é isso que nos esperam nos próximos dias. Iremos ver finalmente o verdadeiro Red Bull, veremos que tipo de evolução as equipas foram implementando ao longo destas semanas. Esta versão apresenta “guelras” nas laterais e no topo da cobertura do motor, além de apresentar um fundo plano mais trabalhado, como seria de esperar. Os flancos são diferentes da primeira versão mostrada e mesmo as entradas de ar são maiores do que o inicialmente mostrado, tal como a asa, que apresenta um formato semelhante ao que a Mercedes mostrou no seu novo W13. Esperam-se mudanças em todos os carros e evoluções ao longo dos dias. E no segundo teste, no Bahrein, o cenário será o mesmo. Ao nível de evolução, este ano será tremendo e a ideia da FIA em obrigar as equipas a mostrar os carros e apontar as evoluções introduzidas a cada fim de semana é excelente para que todos possam acompanhar melhor esta “guerra” que irá decorrer ao longo do ano. Será um paraíso para os fãs mais virados para o lado técnico da F1.

Cooling outlet below the detached shark fin pic.twitter.com/7HQPpmOFVC — Craig Scarborough (@ScarbsTech) February 21, 2022