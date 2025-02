F1: O dilema da Red Bull

“Como um sonho, é claro que queremos isso, mas também sabemos que o potencial global diminui se aumentarmos a janela. Se olharmos para os carros das outras equipas e para a forma como se comportam, todos eles são extremamente rígidos. O que se pretende é produzir o carro mais rápido. O que se quer é estar na janela certa para cada circuito, para que se possa antecipar isso. Se conseguirmos isso, porque é que havemos de querer aumentar a janela e nivelar o potencial global de um carro? Queremos o carro mais rápido em comparação com os outros. Não vou baixar o potencial global para o tornar mais fácil do ponto de vista operacional. É possível baixar o potencial para ajudar os pilotos a utilizar o automóvel, mas não para ajudar os engenheiros a utilizá-lo.”

O diretor técnico da Red Bull, Pierre Waché, declarou que não irá sacrificar o desempenho máximo para criar uma janela de funcionamento mais ampla para o RB21. Isto acontece depois de o diretor da equipa, Christian Horner, e o conselheiro Helmut Marko terem apelado a um carro mais adaptável, após as dificuldades da Red Bull com o RB20 em 2024.

