F1: O dia em que Yuki Tsunoda chamou “filho da p***” ao seu engenheiro | AutoSport

Isso mostra que por vezes alguns jovens que não têm o inglês como primeira língua podem facilmente exagerar no vernáculo, sem terem muita noção da gravidade do que dizem. Mais ainda Yuki Tsunoda, que vem do Japão e ainda hoje tem certas dificuldades em expressar-se em inglês.

“Ele veio para o Reino Unido para aprender inglês e pilotar por uma equipa inglesa que estava sediada nos arredores de Londres. A equipa é como um filme de Snatch ou um filme de Guy Ritchie. E ele pensava que filho da p*** [em inglês motherf**r] ou fod*** [em inglês F**k] faziam parte da língua inglesa, do vocabulário inglês. Então, ele entra num carro de Fórmula 1 e, logo no primeiro teste, diz: ‘tenho subviragem filho da p***)´. Ficamos todos surpreendidos e perguntamos ´ele disse mesmo isso? Foi hilariante”.

Christian Horner contou no podcast “eff won with DRS” a primeira história caricata de Tsunoda:

